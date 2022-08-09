«Антибиотики - чушь, лучше травки заварю»: сельский врач откровенно рассказал про свою работу и причуды пациентов

Сельские пациенты сильно отличаются от городских. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семь лет назад Андрей (имя изменено – Прим.Ред.) вышел из стен медицинского университета с дипломом врача и сел в автобус, который повез его в деревенскую глушь – лечить трактористов и доярок. Сельская ипотека, солидные выплаты по программе «Земский доктор» - все это послужило достаточно весомым аргументом променять бурную жизнь мегаполиса на пастораль деревенской жизни. Молодой человек был уверен, что уезжает из города лишь на время: выполнить условия госпрограмм, получить деньги и вернуться. Но неожиданно для самого Андрея его сельский вояж затянулся – и теперь молодой врач даже не помышляет уезжать из деревни. Медик откровенно рассказал журналисту «КП-Самара» про свою работу и причуды пациентов.

«И зуб вырвать, и роды принять»

Врач общей практики в селе – это совсем не то же самое, что участковый терапевт в городской поликлинике. Это там, в городе, у тебя под боком есть куча узких специалистов – знай себе выписывай направления. А здесь ты один за всех: сам себе невролог, окулист, хирург – и зуб вырвать, и роды принять. Нужно уметь все понемногу и быстро ориентироваться по ситуации, чтобы сделать нужные назначения. Пришлось учиться, восполняя недостающие знания «на ходу».

Говорят, все врачи помнят своего первого пациента. Со мной все произошло именно так – до сих пор помню эту девушку, она пришла ко мне с ангиной. Волновался ужасно! Очень хотелось проявить себя профессионалом и сделать все правильно. Кажется, я даже немного переусердствовал с назначениями. Но главное, что в результате быстро поставил свою первую пациентку на ноги.

Выполнять назначения врача готовы далеко не все сельчане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Верят в зверобой и водку с перцем»

В деревне свято верят в две вещи: в народную медицину и в волшебный «авось». И я даже не знаю, во что сильнее. Выйти из дома без шапки и в куртке нараспашку в 30-градусный мороз? Запросто, ведь «мы, деревенские, закаленные». Сигануть в речку с обрыва? Легко, ведь «всегда тут купались, ничего не будет». А потом вместо того, чтобы обратиться к врачу, идут к бабкам-знахаркам или извлекают с полок покрытые пылью «целительные настойки по семейным рецептам». Вместо йода прикладывают к ранам подорожник, вместо антибиотиков заваривают липу со зверобоем, а универсальным лекарством от любой хвори почитают водку с перцем.

В райцентрах еще обстановка более-менее адекватная, здесь и молодежи побольше, и образование хоть какое-то у многих есть, и доступ в «большой мир». А в глухих деревнях – вообще караул. Молодежь вся оттуда давно разъехалась, остались доживать свой век малообразованные старики. Выписываешь им лекарства, а они в ответ – спасибо, доктор, но антибиотики эти ваши новомодные – чушь, я травки лучше заварю. И бабка моя так лечилась, и прабабка, и мне не повредит. Один адепт старинных рецептов вообще пытался камни в почках настоем коровьего навоза вылечить! Приходится много разговаривать, убеждать, каждые две недели вызывать на повторный прием – порой только в этом случае удается достучаться и пациент наконец-то начинает лечиться.

Зато люди в деревнях душевные, открытые, искренние. Для многих сел сам факт, что у них есть врач – огромная ценность, стараются удержать его любой ценой. Всегда пытаются накормить доктора, всучить то банку меда, то связку свежей рыбы, то корзинку яиц. Мне поначалу в глаза говорили: мол, что-то вы, доктор, совсем худенький, болезненный, как же вы нас лечить-то будете, если сами - непонятно в чем душа держится. Один раз даже живого гуся притащили – насилу отказался от такого подарка.

«Малышка напилась бензина»

Вообще-то я «взрослый» доктор, а детей лечить должен педиатр. На практике же приходится оказывать помощь и маленьким пациентам, особенно когда ты приезжаешь в отдаленную глушь, где ты единственный человек с медицинским образованием на километры вокруг. Как-то раз я чудом спас маленькую девочку, которая выпила бутылку с бензином. Малышка сильно отравилась, у нее возник бронхоспазм, из-за ядовитых паров она начала задыхаться. Повезло, что по счастливой случайности оказался в это время в том селе и смог оказать девочке первую помощь, пока ехала скорая. К счастью, все закончилось благополучно.

Еще один случай, который я запомню, кажется на всю жизнь, произошел прямо в поликлинике, под дверью моего кабинета. Пациент ждал приема у врача, когда у него внезапно случился инфаркт. Сразу же развился кардиогенный шок, стремительно падало давление, от боли мужчина весь побелел. Мы с медсестрами бросились на помощь. Пока ехала скорая, нам удалось поднять ему давление, обезболить, дать кислород, и в целом стабилизировать состояние. В результате пострадавшего успешно доставили в кардиоцентр, и он выжил.

Вообще я уверен, что в деревнях должны обязательно оставаться врачи общей практики, которые будут работать «на земле», понимая нужды сельчан и оказывая первую помощь. Конечно, специализированные отделения по узким профилям в каждом селе не откроешь, для этого существуют районные и областные больницы. Но без врачей на местах деревня не выживет. Вопреки расхожим стереотипам и опыту многих коллег, здесь мне удалось не обрасти коркой циничности и равнодушия. В селе знаешь каждого пациента и за каждого волнуешься, как за родного. Наверное, именно это и держит меня в селе столько лет, и никуда уезжать я не собираюсь.