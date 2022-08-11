Закрытые кассы и старые объявления: что сейчас происходит около стадиона «Металлург»

Раньше здесь кипела фанатская жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский стадион «Металлург» совсем недавно был центром спортивной жизни города. Там играли «Крылья Советов», матчи которых в те времена были событием для всего города – сложно было сложно, когда там шел футбол, а на улицах только и слышалось: с кем играют и какой счет.

С появлением нового стадиона, на котором проходили игры чемпионата мира 2018 года, активность около «Металла», как его называли, само собой, поутихла. Мы прогулялись у стадиона и посмотрели, что сейчас происходит у «Металлурга».

Путь с трамвая до футбола

В дни матча многие болельщики добирались до Металлурга на трамвае. Тогда на всем маршруте трамвая пассажиры знали, что сегодня футбол – переполненные вагоны с флагами команды шли к стадиону, а потом волна фанатов с возгласами «Крылья! Вперед!» и кричалками тянулась к стадиону от остановки.

Сейчас в парке уже не отпразднуешь победу команды как раньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Затем любители футбола проходили около озера в парке имени 50-летия Октября, также известном как парк Металлургов. Некоторые предпочитали проводить время перед матчем в многочисленных кафе, которые в прошлом в изобилии присутствовали в парке, заранее празднуя победу (а в успехе «Крыльев» мало кто сомневался, независимо от соперника).

Сейчас у озера, конечно, потише. Там гуляют мамы с детьми, прохожие отдыхают на лавках, а объявления предостерегают, что распитие спиртных напитков тут теперь запрещено.

Сейчас около озера в парке стало потише Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У стадиона

После озера подходим непосредственно к стадиону через дорожку, где в дни матчей многочисленные бабульки торговали семечками и орешками. Подходим к площадке, где раньше стояли автобусы, забирающие футболистов под аплодисменты после победы или под недовольные возгласы болельщиков после поражения.

Складывается впечатление, что вся активность у стадиона осталось в прошлом. Хотя газон по-прежнему зеленый, а трибуны ярко раскрашены в цвета команды, вокруг о былой популярности арены мало что напоминает. Такое чувство, что находимся около очередной заброшки – старые заборы, рисунки граффити на кассах, потерявшие актуальность сообщения для болельщиков и расклеенные объявления на грязных стенах.

Местами возникает ощущение заброшки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отдельно стоит сказать о кассах, которые несколько лет назад штурмовали временами нетрезвые болельщики. Если раньше вокруг них кипела жизнь, то сейчас там тишина и спокойствие – лишь случайные прохожие иногда проходят мимо.

Кассы, которые прежде перед матчами буквально штурмовали фанаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но нельзя не отметить, что футбол на «Металлурге» жив. Ранее мы рассказывали, что там проводятся игры профессиональных команды – играют молодежная и женская команда. Помимо основного поля задействуются второе и третье, где проходят игры детских и любительских команд. Кроме того, «Металлург» остается резервным стадионом для основной команды «Крыльев». Самарцы несколько раз играли там и в последние пару сезонов, когда на «Солидарность Самара Арены» находили дефекты в металлоконструкциях, а также во время проведения всероссийской студвесны. Также на «Металлурге» играл тольяттинский «Акрон».

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