«Вышел с работы и забыл - это не про меня»: лучший сварщик Самарской области рассказал о своем профессиональном пути

Александр Клочков считает свою профессию творческой

По воле случая

Сварщиком Александр Клочков стал по воле случая. После окончания школы не сразу мог определиться с профессиональным выбором и сначала поступил в один лицей, потом перевелся в другой, и планируя стать электриком – в итоге выучился… на сварщика. Поиск себя в профессии для Александра начался не только с поворотов в учебе, но и со знакомства с преподавателем лицея №45 Александром Рыбалко, который и наставил тогда еще молодых пацанов на правильный путь.

После окончания лицея – армия. Дагестан, Армения. Вернувшись на гражданку, устроился работать сначала на «Азотреммаш», а затем на «Азотремстрой», где и познавал азы сварочного дела, узнав в частности, что такое «сварка на просвет».

На КуйбышевАзот Александр Клочков попал в 2012 году сварщиком в цех очистных сооружений. На предприятии были наслышаны о его способностях и решили со стороны понаблюдать за его работой. С проверкой наш герой справился на отлично и был зачислен в штат. О том, что за ним таким образом присматривали на уже ставшем родным заводе, Александр узнал спустя годы. «Работы всегда хватало, приходилось помогать ребятам из других цехов, когда обращались за помощью. Был случай, когда оперативно надо было наплавить валки компактирования на производстве капролактама. Работали всю ночь, но с поставленной задачей справились», - рассказывает Александр Клочков.

На новом уровне

Весь свой профессионализм ему удалось проявить в период, когда на КуйбышевАзоте с 2012 по 2016 года велось строительство современного производства циклогексанона. Масштабы и подход к делу были на принципиально новом уровне. К тому времени Клочкова уже пригласили в ремонтно-механический цех производства капролактама и задачи перед специалистом стояли самые сложные.

Лучший сварщик Самарской области работает на КуйбышевАзоте

«Попал на стройку зимой, было непривычно варить в минус 15 градусов. Но помогла грамотная организация рабочего процесса. Было все продумано до мелочей, от производственных до бытовых. И конечно же, был получен колоссальный опыт, - вспоминает Александр те события спустя годы после окончания строительства, - у нас в цехе очень опытные специалисты и я искренне считаю, здесь работают мастера своего дела. Очень грамотный и профессиональный бригадир Александр Мясников. Моим наставником стал второй сварщик - Валерий Захаров. Он до сих пор продолжает трудиться на заводе, несмотря на пенсионный возраст».

В первое время были моменты, когда что-то не получалось. Например, не с первого раза удалось заварить стыки неповоротной трубы под просветку, чтобы они оказались без дефектов. Объект серьезный - требовалась ювелирная работа. Поэтому на один шов в начале могло уходить 2 часа работы. Но со временем, Александр освоил и эту науку.

«Переживал. Все-таки человек я ответственный, даже сейчас, когда рука набита и уже многое знаю и умею, работаю на результат. Не могу относиться халатно к своему делу. «С работы вышел и забыл» - это не про меня».

Лучший в профессии

Только с таким характером и можно работать на КуйбышевАзоте, где ответственность очень большая. Одна из последних работ Александра–участие в ремонте аппарата по обезвреживанию стоков на производстве капролактама. Его необходимо было разрезать и заменить одну часть, а затем заново сварить, да так, чтобы аппарат снова работал как часы. А он не из маленьких - диаметром 3 метра, высотой 15 метров. Надо ли говорить, что и эта задача была успешно решена.

Два года подряд Александр Клочков признавался лучшим сварщиком в нашем регионе, а в июле Александр отправился представлять Самарскую область на окружной этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер», где стал бронзовым призером.

Главное подспорье и болельщики Александра - его семья. 11-летняя дочка радуется и гордится, когда у папы появляется очередная награда и признание его профессионализма.

А он в свою очередь любит и ценит семью. Даже нарушил поговорку «сапожник без сапог» ради комфортного совместного отдыха. Для выездов на природу он сварил переносной мангал и все приспособления к нему. Александр признается, что любит путешествовать по Самарской области, например, часто выбирается на полуостров Копылово. Там-то мангал, сваренный лучшим сварщиком Самарской области, приходится как нельзя кстати.