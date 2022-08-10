Сезон для «Акрона» завершится 2 июня 2023.

Тольяттинский «Акрон» проводит свой третий сезон в Первой лиге (бывшая Футбольная национальная лига). В прошлом сезоне красно-черные финишировали на девятом месте. В этом году тольяттинцы попробуют превзойти этот результат. Публикуем календарь игр ФК Акрон Тольятти в Первой лиге ФНЛ на сезон 2022/2023 – расписание игр, матчи, время, с кем играют.

Сезон для «Акрона» стартовал в Астрахани 17 июля матчем с «Волгарем». Ближайший домашний матч тольяттинцы провели 24 июля против ярославского «Шинника», игра прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.

Первый круг «Акрон» завершит домашним матчем с московским «Велесом» 5 ноября, а через три недели сыграет дома с хабаровским СКА и уйдет на зимний перерыв.

Возобновится чемпионат для тольяттинцев 4 марта. В этот день красно-черные сыграют в Жигулевске с «Краснодаром-2».

С вылетевшим из РПЛ «Рубином» «Акрон» сыграет 22 октября дома и 12 мая в Казани.

Первый круг

1 тур. 17 июля. «Волгарь» – «Акрон».

2 тур. 27 июля. «Акрон» - «Шинник».

3 тур. 30 июля. «Арсенал» - «Акрон».

4 тур. 6 августа. «СКА-Хабаровск» – «Акрон».

5 тур. 14 августа. «Краснодар-2» - «Акрон».

6 тур. 21 августа. «Камаз» - «Акрон».

7 тур. 27 августа. «Акрон» - «Балтика».

8 тур. 4 сентября. «Динамо» (Махачкала) – «Акрон».

9 тур. 11 сентября. «Акрон» - «Родина».

10 тур. 18 сентября. «Енисей» - «Акрон».

11 тур. 24 сентября. «Акрон» - «Уфа».

12 тур. 1 октября. «Нефтехимик» - «Акрон».

13 тур. 8 октября. «Акрон» - «Кубань».

14 тур. 15 октября. «Волга» (Ульяновск) – «Акрон».

15 тур. 22 октября. «Акрон» - «Рубин».

16 тур. 29 октября. «Алания» - «Акрон».

17 тур. 5 ноября. «Акрон» - «Велес».

Второй круг

18 тур. 12 ноября. «Шинник – «Акрон».

19 тур. 19 ноября. «Акрон» - «Арсенал».

20 тур. 26 ноября. «Акрон» - «СКА-Хабаровск».

21 тур. 4 марта. «Акрон» - «Краснодар-2».

22 тур. 11 марта. «Акрон» - «Камаз».

23 тур. 18 марта. «Балтика» - «Акрон».

24 тур. 25 марта. «Акрон» - «Динамо» (Махачкала).

25 тур. 1 апреля. «Родина» - «Акрон».

26 тур. 7 апреля. «Акрон» - «Енисей».

27 тур. 14 апреля. «Уфа» - «Акрон».

28 тур. 21 апреля. «Акрон» - «Нефтехимик».

29 тур. 28 апреля. «Кубань – Акрон».

30 тур. 5 мая. «Акрон» - «Волга» (Ульяновск).

31 тур. 12 мая. «Рубин» - «Акрон».

32 тур. 19 мая. «Акрон» - «Алания».

33 тур. 26 мая. «Велес» - «Акрон».

34 тур. 2 июня. «Акрон» - «Волгарь».