Спасатели далеко, дно глубоко: как нелегальные пляжи убивают жителей Самары

Неофициальные пляжи могут быть опасны Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Каждое лето в Самаре тонут люди – тонут, несмотря на все меры по безопасности и спасательные посты. Не обошелся без жертв на воде и купальный сезон 2022 года. Что губит самарцев на воде и как обезопасить себя на пляже, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заведующий сектором обеспечения защиты населения Управления гражданской защиты Самары Виталий Титов.

Девять погибло, 13 спасено

Как пояснили в мэрии, в Самаре действуют 8 официальных, оборудованных городских пляжа, которые прошли все необходимые проверки и сертификации. Традиционно они расположены на 1, 2 и 4 очереди набережной Волги, в Загородный парк, на спуске ул.Советской Армии, у санатория «Можайский», на Барбошиной поляне и на Красной Глинке.

- При этом в городе выявлено 77 несанкционированных мест для купания, где установлено 242 запрещающих знака, - пояснил Виталий Титов. – Это и пляжи на Самарке и Соку, и на правом берегу Волги, и на городских озерах. Все эти места потенциально опасны для купания – здесь неизвестны глубины, течение, что находится на дне, есть ли воронки, рядом могут ездить маломерные суда, гидроциклы и т.д. Но самое главное – здесь нет спасателей. Например, Воронежские озера – в прошлом году там утонул мужчина. Они все заросшие травой, дно – в иле, может затянуть, и если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, то риск попрощаться с жизнью велик.

Несмотря на все предупреждения, самарцы продолжают там купаться. И зачастую это приводит к плачевным последствиям.

- За купальный сезон 2022 года на территории Самары утонуло 9 человек, это вдвое меньше, чем за то же время в прошлом году. Причем восемь из них – на неофициальных необорудованных пляжах, - сообщил Виталий Титов. – На официальном городском пляже утонул всего один человек - неделю назад, в 5.40 утра, когда спасательные посты еще не работали и оказать помощь было некому. На сегодняшний день спасено из воды 13 тонущих самарцев. Из них 10 спасено на городских пляжах, в том числе 3 подростков.

Один спасатель на сто метров

В мэрии рассказали, как обеспечивается безопасность на городских пляжах. В первую очередь за купающимися наблюдают спасатели – по одному человеку на каждые сто метров.

- Все спасатели прошли специальное обучение и получили сертификат, имеют опыт, - пояснил Виталий Титов. – Кроме того, отдельные экипажи дежурят на катерах на воде.

Перед началом купального сезона и на протяжении всего лета дно официальных пляжей проверяют, убирают лишнее и при необходимости засыпают песок, чтобы выровнять образовавшиеся после паводка ямы. Кроме того, на каждом пляже обязательно есть спасательное оборудование, которое горожане могут использовать и самостоятельно.

А вот оборудовать все несанкционированные места для купания и превращать их в официальные пляжи в мэрии не собираются – чиновники уверяют, что восьми пляжей общей протяженностью 4 километра горожанам вполне достаточно.

Алкоголь и проблемы со здоровьем

По словам экспертов, чаще всего жертвами воды становятся подростки и пожилые люди. Молодежь часто переоценивает свои силы и заплывает за буйки. А пожилые самарцы не выдерживают перепадов между температурой воздуха и температурой воды.

- По имеющейся у нас статистике, в 40 процентах случаев причиной утопления становится алкогольное опьянение, еще в 40 процентах – проблемы со здоровьем, - пояснил Виталий Титов.

В мэрии призвали самарцев соблюдать правила поведения на пляжах: не нырять, не заплывать за буйки, соблюдать питьевой режим и следить за состоянием своего здоровья. - Если вам станет плохо на пляже, то лучше обратиться к спасателям - там есть затемненный модуль, где можно прилечь, и аптечка, а спасатели вызовут скорую, - отметил Виталий Титов. – Если же вы видите, что человек тонет – то сразу зовите спасателей или набирайте 112, а потом по возможности постарайтесь помочь. Главное помнить: плыть за утопающим нужно с помощью подручных средств, например, спасательных жилетов, надувных кругов или матрасов, да хоть бревна. Без подручных средств лучше не рисковать, потому что в стрессовой ситуации человек ведет себя непредсказуемо и может утопить еще и своего спасителя.