Подозреваемым оказался 35-летний житель Ульяновской области. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утро 11 августа началось для жителей областной столицы с хорошей, но вместе с тем шокирующей новости. На территории города был задержан извращенец, который онанировал в присутствии детей на детской площадке в Самаре. Подозреваемым оказался 35-летний уроженец Ульяновской области. Он дал чистосердечное признание и раскрыл некоторые подробности происшествий.

«Разъезжал на электросамокате по всему городу»

Информация о том, что на территории Самары орудует извращенец, поступила правоохранителям от местных жителей. Самарцы сообщали, что незнакомца видели на детской площадке в Кировском районе. Негодяй подошел к двум девочкам, достал свой половой орган и начал открыто его демонстрировать юным самарчанкам. Оперативники немедленно приступили к поискам извращенца.

– Было установлено, что подозреваемый передвигается на дорогостоящем электросамокате редкой модели. Полицейские проверили магазины, в которых он мог его приобрести, обошли точки ремонта подобной техники. По приметам удалось выйти на предполагаемого злоумышленника, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Однако перед правоохранителями стояла еще одна важная задача – выяснить, где находится негодяй. Сделать это оказалось не так уж сложно. Правоохранители установили, что мужчина разъезжал на своей технике по всему городу и засветился на камерах видеонаблюдения. По ним они отследили путь извращенца, который привел их к месту его работы.

– Подозреваемый был задержан на месте своей работы. Им оказался 35-летний житель Ульяновской области. Ранее мужчина не был судим, – отмечают в региональном ГУ МВД.

«Мастурбирую на детей, но занимаюсь этим недавно»

Онаниста доставили в следственный отдел, сюда же прибыл его электросамокат. Опрос мужчины был зафиксирован на видеозапись. Находясь рядом с оперативниками, ульяновец заметно нервничал: уводил взгляд, перебирал пальцы на руках. Однако это не помешало ему дать чистосердечное признание и рассказать шокирующие подробности своих деяний.

– Просто ехал мимо, увидел, как играли дети. Тогда я вытащил свой половой орган и начал показывать, мастурбировал на маленьких детей. Занимаюсь этим недавно, всего два раза такое было, – рассказывает задержанный на видео.

Собранные оперативниками материалы были направлены в СУ СК по Самарской области. Следственный комитет возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Его расследование продолжается.

Вместе с тем правоохранители не исключают, что от действий извращенца могли пострадать другие жители Самары и области. Полицейские просят граждан сообщать о любых инцидентах, связанных с задержанным, в ближайший отдел полиции или по телефонам: 102, 8(846)278-22-22 – дежурная часть ГУ МВД России по Самарской области, 8(927)7282444 УУР ГУ МВД России по Самарской области.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.