Экскурсия по стадиону и дрифт-такси: День физкультурника на «Солидарность Самара Арене» в августе 2022

В День физкультурника можно будет пойти н экскурсию по арене

В Самаре в День физкультурника 13 августа 2022 на нескольких площадках города запланированы интересные активности. Ранее мы узнали, что будет на набережной, а теперь рассказываем, как День физкультурника отметят около стадиона «Солидарность Самара Арена».

Дрифт-такси и мастер-классы от спортсменов

На крупной площадке около стадиона, принимавшего игры чемпионата мира 2018 года, а теперь являющегося домашним для самарских «Крыльев Советов», будет много спортивных активностей.

В субботу праздник у арены начинается в 15:00. Все гости смогут принять участие в квесте с вкусными призами, а также поучаствовать в мастер-классах от спортсменов. Организуют площадки, где можно будет поиграть в боулинг, мини-гольф, а также сразится с соперниками в танцевальном батле.

В 17:45 начнется масштабное шоу с участием автомобилей и мотоциклов. Зрители увидят, как участники шоу филигранно управляют самой разной техникой, у которой есть мотор и колеса. Среди зрителей пройдет квест, победители которого смогут прокатиться на дрифт-такси.

Экскурсия по арене и трансляция матча

Во время Дня физкультурника можно будет поближе познакомиться со стадионом. Состоятся бесплатные экскурсии на арену, во время которых можно будет посетить новый интерактивный музей «Крыльев Советов», побывать в раздевалке команды, узнать интересные факты о строительстве стадиона и сфотографироваться на смотровой площадке в чаше стадиона.

Экскурсии состоятся в 15:15, 15:30, 18:00 и 18:45.

На экскурсии нужно предварительно записываться по телефону 8 937 078 4163.

В День физкультурника самарские «Крылья Советов» проведут выездную встречу с московским «Локомотивом» в 5-м туре российской премьер-лиги. На самарской арене будет организована трансляция матча, которая начнется в 16:00.

В 20:20 покажут фильм «Чемпионы», в котором рассказываются истории больших побед российских спортсменов.

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