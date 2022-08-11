«Разбирали автоматы, пели и танцевали»: сотрудники УФСИН Самарской области боролись за звание лучших на Фестивале сотрудников УИС

Более 250 сотрудников УФСИН боролись за звание лучших Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарской области с 5 по 6 августа 2022 года прошел Фестиваль сотрудников Уголовно-исполнительной системы. 41-ый Фестиваль традиционно прошел на ведомственных турбазах «Электрон» и «Раздолье» под Тольятти. Более 250 сотрудников УФСИН по Самарской области боролись за звание лучших.

Кто-то украшал свой домик Фото: Наталья АРТЯКОВА

Фестиваль сотрудников УИС проводится ежегодно с 1979 года. В пандемию в 2020 и 2021 годах мероприятие не проводилось из-за эпидемиологической обстановки. В этом году сотрудники системы со всей Самарской области вновь собрались на турбазах после двухлетнего перерыва.

Фестиваль открылся парадом сотрудников Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Официальной датой основания фестиваля считается август 1979 года. С тех пор это движение выдержало испытание временем и стало одним из самых любимых и бережно передаваемых от одного поколения сотрудников к другому, - с гордостью рассказывают про свой фестиваль в УФСИН по Самарской области.

Перетягивание каната - традиционное состязание на фестивале Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Программы фестивалей многие годы имели тематическую направленность, отражавшую знаменательные события тех лет. В нее включались состязания по волейболу, бегу, настольному теннису, плаванию, перетягиванию каната, армрестлингу, а также краеведческие викторины, конкурсы: на лучшее оформление домиков и палаток, лучшую эмблему и форму участников, конкурсы художественной самодеятельности, мисс-фестиваль и мистер фестиваль, праздники «Нептуна», игра «Что? Где? Когда?», и, конечно, игры клуба веселых и находчивых.

Девчонки показали профессионализм в разбирании и собирании автомата Фото: Предоставлено "Комсомолке"

41-ый фестиваль УИС в 2022 году был посвящен повышению профессионального мастерства сотрудников, воспитанию уважения к своей профессии, а также передаче лучших традиций службы старшего поколения к молодежи. В фестивале приняли участие 26 учреждений Уголовно-исполнительной системы Самарской области, более 250 сотрудников в составе команд боролись за звание лучших.

Капитаны команд начали соревноваться первыми Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Фестиваль традиционно начался с парада сотрудников. Команды с флагами прошли колонной по стадиону турбазы и выстроились у сцены, чтобы получить напутствие от руководителей. Мероприятие официально началось с поднятия флага России и гимна. Сразу после открытия состоялось состязание капитанов команд, которые показали мастерство набивания футбольного мяча. Далее команды состязались в перетягивании канатов, командной эстафете и игре в волейбол.

В конкурсе талантов сотрудники поддавались творческому порыву Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За каждое соревнование командам начислялись баллы, которые по итогам фестиваля суммировались, и определялся чемпион. Отдельные награды были вручены по итогам конкурса талантов, который состоялся вечером. Сотрудники показали свое мастерство танца, пения, а кто-то устроил на сцене настоящее театрализованное шоу. Лучшими в конкурсе «Талантливы вместе» были признаны сотрудники Исправительной колонии №3, ИК-5 и сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции. Команды-победители получили ценные призы – микроволновые печи и кофемашину.

Главными победителями фестиваля стала команда Исправительной колонии №26. Учреждение в качестве приза получили сертификат на приобретение компьютерного тренажера и смарт-телевизор. На втором месте оказали победители фестиваля 2019 года – СИЗО-2, а третье общекомандное место заняли сотрудники СИЗО-4.

Кто-то танцевал, кто-то пел, а кто-то показал театрализованное представление Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На турбазе в эти дни царила невероятная атмосфера праздника, где каждый был счастлив и приветлив. Для сотрудников фестиваль является еще одним поводом встретиться с коллегами, обсудить планы, поделиться новостями. Победа в конкурсах для них является не самым главным, ведь «главное – не победа, а участие». Сотрудники УИС с удовольствием ездят на фестиваль со своими семьями, чтобы отдохнуть от тяжелых рабочих будней и активно провести выходные в кругу знакомых.