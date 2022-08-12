«Можно присмотреться к курортной недвижимости»: самарский эксперт оценил экономический потенциал Донбасса и его необходимость для России

Металлургическая промышленность очень развита в Донецкой области Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Самарской области с визитом побывали представители Донецкой торговой палаты. О чем шел разговор и что интересного рассказали они коллегам из региона рассказал на радио «Комсомольская правда» в Самаре на 98,2 FM председатель Комитета по внешнеэкономической деятельности при ТПП Самарской области Андрей Лютиков.

Как встретили здесь своих коллег?

Они приехали как из другого мира. В 2014 году в здание ТПП там попал снаряд, люди погибли. И они признались в этот раз: не спали ночь, да и уехали буквально из-под обстрелов.

Какие были цели переговоров?

Это скорее визит на будущее. Потому что пока не стоит вкладываться в экономику ДНР, там большой кадровый голод, многие предприятия там стоят без работы. Это визит на будущее, заявка.

Что собой представляет экономика Донецкой народной республики?

- До 2014 года Донецк был одним из лучших городов Украины по экономике и благоустройству. Вообще Донбасс давал огромный вклад в экономику. Потом, конечно, было все разрушено.

Если говорить о составляющих экономики, в первую очередь это уголь. Из залежей в 10 млрд тонн - 7 млрд тонн это антрацит, высшего качества уголь. Также тут есть огромные залежи сланцевого газа, и в свое время господин Байден через сына запускал туда руку, там собиралась американская компания производить добычу сланцевого газа. Плюс там есть месторождение «золота современной экономики» - это литий. Эти месторождения тоже незаконно скупал бывший глава Украины Петр Порошенко. И сейчас он тоже не рад, что его оттуда выставили. Литий – это составляющая всех аккумуляторных батарей. И к электромобилям, и к самокатам, и ноутбукам. Он используется также в оптике, в ядерной энергетике. Сплавы из лития за счет легкости будут применяться в ракетостроении и космосе. Это, можно сказать, главный редкоземельный металл экономики. И его столько на Донбассе, что он сравним с такими державами, как Китай. И сейчас если все это объединить, с иранскими месторождениями в том числе, которые начинают разрабатывать вместе с Китаем, то это почти монополизм на рынке лития. Вот для чего нужен Донбасс.

Какие заводы уникальные на Донбассе были, и которые можно восстановить?

- В Донецке есть такой завод «Норд» крупнейшее предприятие в Восточной Европе по выпуску холодильников. И оно до сих пор функционирует. В Ясеноватом есть уникальный машиностроительный завод, все шагающие экскаваторы в Кузбассе сделаны так, все проходческие щиты для метро сделаны там. Это предприятие работает, его охраняют, оно является стратегическим.

Какие еще города украинские сейчас необходимы?

Это Никополь и Кривой Рог, поскольку Донбасс был зациклен, это была единый кластер. Никополь - это добыча марганца, Кривой Рог – железная руда, Донбас – уголь. И все это обеспечивали 80 заводов, и все это отправлялось через Мариуполь. И все это была советская система заточенная на добычу и производство угля.

Сейчас Индия собирается догонять Китай, и сильно развивает металлургию свою и им угля будет нужно все больше. И Китаю. Спрос на ближайшее будущее гарантирован.

А что там с сельским хозяйством?

Донбасс после блокады 2014 года так развил свое сельское хозяйство, что полностью себя обеспечивал с продуктовой точки зрения. Плюс пищевая промышленность - они выпускают все и не зависят от России и Украины в принципе. И сейчас им Владимир Путин разрешил участвовать в госзакупках, так что они будут товары поставлять в том числе и в Россию, в детские учреждения.

Запорожская и Херсонская области - это житницы Украины были, это хлеб, подсолнечник, кукуруза.

Вообще, интересный вопрос. Зачем нужна Украина? Отдельно – это конкуренты по поставкам, например, подсолнечного масла. А вместе - монополисты мирового экспорта. И то же самое по другим направлениям.

Насколько был мощный потенциал там от СССР?

Да, конечно, мощный. Плюс нужно понимать. Все предприятия крупные в Украине работали на донецком угле. Когда это разорвали, цепочку эту, они начали закупать австралийский, южноафриканский уголь, все это кончилось ничем: это дорого, да и станции настроены технологически на другой уголь.

Каким предприятиям сейчас стоит присмотреться к Донецку?

Я знаю людей, которые ранее уже размещали заказы на предприятиях Донбасса, - это производство запчастей. Сейчас инвестировать туда сложновато. Пока там нет рабочей силы. Есть масса ограничений экономического характера, невозможность деньги перечислить. Но уже есть смысл присматриваться. Я бы посоветовал посмотреть на курортный потенциал. Это Донбасс, Азовское море. Седово, очень известное место, 10 километров пляжей, с санаториями, приятным песком на пляже. Может быть, сейчас есть смысл скупать там землю и курортную недвижимость на берегу моря. Все равно это будет развиваться.

У нас есть город подшефный Снежное. Там тоже есть уникальные предприятия: машиностроение, авиапром с производством деталей для самолетов и вертолетов. Тоже интересное направление экономики.

Я уверен, в будущем Донбасс будет не дотационным, а одним из локомотивов России. Так что сейчас нужно восстанавливать и строить. Когда туда приезжает российская техника и рабочие, 90% этих денег в Россию вернется.

А что еще?

Традиционно развито тяжелое машиностроение. Производство бытовых приборов – те же холодильники «Стинол», «Норд». Думаю также будет интересным развитие тех отраслей, которых пока у них нет. Но для этого нужно, чтобы народ стал туда обращаться. Раньше Донецк был городом-милионником. Теперь нет.

Интересно будет IT-компаниям. Половина выпускников донецкого политеха – айтишники, и там хорошая школа. И в Донецке 56 крупных IT-компаний, можно с ними заключать союзы, нанимать людей.