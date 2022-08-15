«Город будто пережил клиническую смерть. Но вернулся. Пульс есть»: самарчанка рассказала, что увидела в Мариуполе

Ажурное здание театра. Фото: Юлия Степнова

Бывший министр имущественных отношений Самарской области Юлия Степнова на своей страничке в ВК поделилась удивительными ощущениями от поездки в Мариуполь, где сейчас идет глобальная стройка. Она рассказала, что оказалась там случайно - не ехала в командировку, просто, проезжая неподалеку по своим делам, интуитивно свернула, потому что захотела увидеть происходящее своими глазами.

Конечно же, увиденный город не был похож на картинки из рекламных проспектов – на нем сейчас почти не осталось живого места.

- Первое, что я увидела, были тлеющие заводы. А дальше Азовсталь. Остановилась и повернулась спиной к заводу, лицом на город. Внутри все сжалось. Я увидела то, куда стреляли захистники. Постояла несколько минут, сдерживая дрожь, поехала дальше.

Все это она назвала одной стороной ощущений: отсутствие живого места в городе, разбомбленные здания, провалы окон в домах.

- В городе нет живого места. Когда начинает смеркаться, становится особенно жутко. В домах нет света, и они стоят черными призраками. И, с одной стороны, это похоже на город-фантом. Я постеснялась фотографировать местных жителей. Там, например, был такой кадр. Ранние сумерки. Еще не темно, но уже ощутимо, что в домах черные окна. Абсолютно пустая улица. И на этом фоне, мимо разрушенных домов идет очень старенькая бабушка с металлическими ходунками.

Но потрясли Юлию не разрушенные здания и не ощущение безысходности, которого она совершенно не заметила вокруг.

- Просто при всей апокалиптичности картины я не увидела мертвого города. Это сложно объяснить, я попробую. Судя по всему, Мариуполь был очень красивым и ухоженным городом когда-то. Очень давно, задолго до текущих событий. Он был нарядный, зеленый, изящный и легкий. Несмотря на наличие тяжелых больших заводов. У меня было ощущение поющего светлого морского города.

Эти свои ощущения Юлия смогла передать в фотографиях – вот ажурное, пусть и почерневшее, здание театра, а вот зеленые деревья, такие нежные и дающие надежду на мирную жизнь.

- Но еще больше меня поразил один увиденный кадр. Я запомнила место и вернулась позже, но уже было темно, и такого эффекта не было. Сфотографирую в следующий раз. Представляете, разрушенный микрорайон. Черные обугленные руины. И посреди них абсолютно целый храм, в большом золотом куполе которого отражались лучи солнца. И это было так ярко и так мощно, это было (для меня) символом надежды. На то, что все будет хорошо, - делится Юлия Степнова эмоциями.

Она особенно подчеркнула: город не кажется мертвым. Он сейчас как человек, который перенес клиническую смерть, тяжелую операцию, но вернулся с того света. И сейчас туда тянется вереница фур со стройматериалами. Идет работа.

- Пульс есть. Работаем. Город будет жить. Потому что Бог с нами.