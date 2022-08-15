В новом сезоне зрители увидят премьерные спектакли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце августа 2022 в Самаре начинается новый театральный сезон. Творческие коллективы готовятся к новой встрече со зрителями, которых готовы порадовать как полюбившимися, так и премьерными спектаклями. Рассказываем, какие премьеры представят самарские спектакли в театральном сезоне-2022/23.

Премьера в театре оперы и балеты в Самаре 2022

Балет «Дон Кихот»

Самарский академический театр оперы и балета им. Шостаковича

9 сентября (пятница), 18:30

Билеты – от 500 рублей

Спектаклем «Дон Кихот Ламанчский» новый сезон откроет театр оперы и балета. Эта постановка является попыткой воссоздать балет 1900-го года, когда в Большом театре балетмейстер Александр Горский создал спектакль по роману Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Сам Дон Кихот в спектакле является скорее пантомимной фигурой.

Спектакль вышел масштабным, к нему готовились практически год, когда шили костюмы, создавали декорации и репетировали танцы. В постановки задействованы животные – ослик и лошадь, которым тоже понадобилось время, чтобы привыкнуть к сцене, яркому освещению и большому количеству людей вокруг.

Оперетта «Москва. Черемушки»

Самарский академический театр оперы и балета им. Шостаковича

23 сентября (пятница), 18:30

Билеты – от 500 рублей

Известный композитор Дмитрий Шостакович не писал специально для самарского театра оперы и балета, хотя именно здесь слушал первое исполнение своей ставшей впоследствии знаменитой Седьмой (Ленинградской) симфонии. Сейчас театр носит его имя, и в новом сезоне там состоится премьера единственной оперетты, которую сочинил Шостакович.

Довольно простой бытовой сюжет Шостакович сопроводил запоминающейся музыкой. Тема оперетты перекликается с отечественной историей 1950-60-х годов, когда москвичи начали переезжать из коммунальных квартир на отдельную жилплощадь в новостройках, что не обходилось без комичных ситуаций.

Премьера в театре драмы в Самаре 2022

Спектакль «Весы»

Самарский академический театр драмы им. Горького

9 сентября (пятница), 18:30

Билеты – от 400 рублей

По сюжету спектакля, четверо незнакомых мужчин оказываются вместе в приемном отделении роддома, где переживают особенную и волнительную ночь в ожидании одного из самых важных событий в жизни.

Переживая самые разные чувства, они делятся друг с другом своими мыслями и эмоциями. А зрители смогут узнать, какие общие темы в такие моменты находятся у совершенно разных мужчин.

Цирковая программа «Клоун»

Самарский государственный цирк

18 августа (четверг), 18:00

Билеты – от 700 рублей

В самарском цирке присоединяются к празднованию 100-летия со дня рождения Юрия Никулина. На арене пройдут гастроли новой программы «Клоун». По задумке режиссера, на арене будут отражены основные вехи творческой жизни великого артиста, будет продемонстрирован его многогранный талант.

Во время просмотра постановки можно будет услышать голос артиста и песни в его исполнении. На арене выступят лучшие артисты и коллективы Российской Государственной цирковой компании и Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре.

Спектакль «Сирена и Виктория»

Драматический театр «Колесо» им. Глеба Дроздова

30 сентября (пятница), 19:00

Билеты – от 300 рублей

В 2022-м году театр «Колесо» в Тольятти возвращается к пьесе «Сирена и Виктория». Опытные зрители помнят, как до слез смеялись над персонажами любовного треугольника, когда две женщины подшофе находят объявление следующего содержания: «Позови, и я приду! Исполню все твои тайные фантазии! Результат гарантирую! Молодой Козерог». На сцене театра им предстоит выяснить, кто же этот Козерог и какие у него фантазии. Для самарцев это еще и отличная возможность посетить Тольятти и познакомиться с культурной жизнью города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дирижер Михаил Щербаков о санкциях на футбол: «Во время железного занавеса были только свои игроки и ничего. Предлагаю повторить эти победы»

Художественный руководитель Самарской филармонии Михаил Щербаков рассказал о связи футбола и музыки (подробнее)