Погода в Самаре на выходные до 14 августа 2022: ожидается до 31 градуса тепла

В Самаре на выходных будет до 30 градусов тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предстоящие выходные ожидается до 31 градуса тепла без осадков, сообщили в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в выходные до 14 августа 2022.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится влияние гребня антициклона с запада, из-за чего ожидается малооблачная и жаркая погода, когда температура воздуха достигнет отметки в 31 градус тепла. В связи с этим в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

В ночное время температура местами может понизиться до 9 градусов тепла, но в среднем будет держаться у отметки в +14 градусов.

Осадков на выходных не ожидается, в целом будет малооблачная погода со слабым ветром. Как сообщили в Приволжском УГМС, такая же погода сохранится и в начале следующей недели.

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