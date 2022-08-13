Рассказываем об основных событиях в Самаре за прошедшую неделю

В Самаре начал работу исправительный центр для осужденных на базе коммерческого предприятия, в суде вынесли приговор банде за нападение на главу Росимущества, а мы узнали, что сейчас происходит у стадиона «Металлург», где раньше играли самарские «Крылья Советов». Рассказываем, что случилось в Самаре за неделю по состоянию на 13 августа 2022.

В Самаре открыли первый исправительный центр для осужденных на базе коммерческого предприятия. Там будут отбывать наказание осужденные, которым назначены принудительные работы. В исправительном центре разместят 50 человек, они будут располагаться в общежитиях. Люди, которые поступают на предприятие, прикрепляются к наставнику, который рассказывает об особенностях производства. В дальнейшем они проходят аттестацию и начинают работать самостоятельно.

Студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева после лекций встречаются в робоклубе, где могут воплотить свои инженерные идеи и найти единомышленников. Там имеется необходимое оборудование, а опытные кураторы помогут вести научные исследования и создавать свои высокотехнологичные изобретения. Мы узнали, что именно создают в ROBOTIC.

В Самаре вынесли приговор банде Филимошина за нападение на главу Росимущества. Банда известна несколькими нападениями на граждан, самый громкий случай произошел в 2018 году, когда преступники избили Айвара Кинжабаева, в ту пору занимавшего пост главы московского территориального управления Росимущества. Суд вынес приговор девяти участникам банды, один из них получил условный срок, остальные - длительные сроки заключения.

В Самаре 12-летняя девочка напала с ножом на мать. С тяжелыми травмами женщину доставили в больницу, также пострадала ее 4-летняя дочь. Сейчас с девочкой работают психологи, по данным источника, она находится в шоковом состоянии. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В Самаре задержали мужчину, который совершал развратные действия на детской площадке. Мужчина из Ульяновской области сейчас проживает в Самаре, его задержали на месте работы. По городу он передвигался на дорогостоящем электросамокате. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

Самарский минздрав ищет инвестора, чтобы достроить здание Клиники сердца на Тушинской. Ранее предпринималась попытка продать здание за 1,5 млрд рублей, но сделка в итоге не состоялась. Недавно была ликвидирована компания, которая занималась строительством. Сейчас в министерстве взаимодействуют с бизнес-сообществом, чтобы найти инвестора и все-таки завершить строительство.

В Самаре в результате ДТП трагически погибла активистка «Ночного патруля». Девушка принимала активное участие в работе, всегда была веселая и жизнерадостная. Авария, в которой она погибла, произошла на трассе М-5. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, она ехала на автомобиле «SsangYong», не справилась с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась. У погибшей осталась маленькая дочь, девочка недавно закончила первый класс.

Журналисты «КП-Самара» узнали, что сейчас происходит около стадиона «Металлург», в недавнем прошлом являющимся центром спортивной жизни областной столице. Раньше туда съезжались любители футбола, чтобы посмотреть матчи «Крыльев Советов» - там были бурные обсуждения болельщиков, люди ехали на футбол, как на праздник. Мы посмотрели, что еще напоминает о тех временах около стадиона.