Медведи нападают на людей крайне редко, но встречи с ними лучше избегать Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Самарской области неожиданно объявился бурый медведь. Косолапый забрел на дачный участок в селе Заборовка Сызранского района 13 августа 2022 года. Местные жители весь день просидели по своим домам, боясь выйти на улицу и оказаться с животным лицом к лицу. В департаменте охоты и рыболовства региона рассказали, что делать при встрече с подобным хищником и как себя вести.

Постарайтесь остаться незамеченным

— Медведи нападают на людей крайне редко. Однако, чтобы избежать опасных ситуаций при встрече с ними, нужно придерживаться определенного типа поведения, — отметили в ведомстве.

По словам специалистов, увидев на своем пути косолапого, нужно остановиться и сохранять спокойствие. Если медведь не смотрит в сторону человека, то нужно как можно тише уйти, внимательно следя за его действиями. Необходимо либо сделать широкий крюк, либо вернуться назад тем же путем. Если косолапый обнаружил человека, у него может возникнуть защитная оборонительная реакция.

Успокойте себя и животное

— Если медведь начинает двигаться по направлению к вам, постарайтесь не выглядеть угрожающе. Остановитесь и говорите с ним спокойным тоном. Это поможет успокоиться и животному, и вам. Дайте понять, что вы человек. Медведь, стоящий с опущенными лапами, обычно проявляет любопытство, он не опасен, — рассказали в департаменте охоты и рыболовства.

Можно попытаться медленно отходить по диагонали, смотря на медведя. Если он последует за человеком, то нужно остановиться и не сходить с места. Ни в коем случае нельзя кричать или бросать в животное какие-либо предметы. Это может спровоцировать хищника на нападение. Бежать тоже не стоит, потому что убежать от, казалось бы неповоротливого и медлительного мишки, нельзя.

Куда звонить в случае встречи медведя

Всех, кто повстречается медведем, просят сообщать об этом в департамент охоты и рыболовства Самарской области по телефону 8 (846) 207-77-95. Также можно обращаться в западный территориальный отдел ведомства по телефонам: 9371775224, 89272115705, 89278039490, 89176245744 или в ЕДДС по номеру 112.

К слову, до сих пор непонятно, откуда взялся медведь. Как рассказал «КП-Самара» главный зоотехник зоопарка Александр Кузовенко, из соседних регионов он к нам прийти не мог — вблизи Самарской области косолапые не водятся. Он считает, что животное от кого-то сбежало. К этой версии склоняются и представители администрации Заборовки. По их словам, неожиданный гость не был похож на лесного — выглядел ухоженным и вел себя не агрессивно. Он поел на огородах яблоки и попил воду, а затем ушел. Сейчас поиски медведя продолжаются. По предварительным данным, после поимки его собираются направить в зоопарк «Птичьи дачи».

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