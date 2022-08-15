Рассказываем, что случилось в Самарской области в прошедшие выходные

Найк Борзов на фестивале «Метафест» в Самаре рассказал журналисту «КП-Самара», перед какой публикой любит выступать больше всего, медведь зашел на дачный участок в Сызранском районе, а также появилось расписание движения скоростного судна «Валдай» до Винновки. Рассказываем, что случилось в Самаре за выходные по состоянию на 15 августа 2022.

Найк Борзов на фестивале «Метафест» в Самаре рассказал, перед какой публикой любит играть больше всего. На фестивале он стал одним из хедлайнеров, исполнил свои любимые хиты на сцене «Степь» и пообщался с журналистом «КП-Самара».

В городе Тольятти Самарской области полиция ищет четверых мужчин, ограбивших интим-магазин. Они вынесли несколько интим-наборов, массажное масло, свечу, чокер и боди-костюм, чем нанесли ущерб на 18 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Огромный медведь зашел на дачный участок в селе Заборовка Сызранского района, очевидцы сняли его на видео. В социальных сетях обсуждали, откуда мог появиться медведь, высказывались предположения, что он прятался от жары и хотел подкрепиться.

Опубликовано расписание движения скоростного судна «Валдай», которое пустят до Винновки. С речного вокзала в областной столице «Валдай» будет отправляться ежедневно в 11:30 и в 15:30. В обратном направлении - в 12:30 и в 16:30. Время в пути составит 45 минут.

Самарские «Крылья Советов» на выезде встречались с московским «Локомотивом» и в упорном матче добились ничейного результата – 1:1. По ходу встречи в ворота «Крыльев» было назначено два пенальти, один из которых удалось реализовать на последних минутах встречи.

В Самарской области три человека погибли в столкновении легкового автомобиля и грузовика. Авария произошла утром 13 августа на 115 км трассы А-300 Самара — Большая Черниговка. По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу, по которой в тот момент двигался грузовик. Погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира, в том числе, 10-летний мальчик. Трехлетнего пассажира легковушки и водителя грузовика доставили в больницу.

Молодой игрок самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев приступил к индивидуальным тренировкам. Ранее он оказался в больнице из-за проблем с легкими, ему стало плохо на тренировке. В настоящее время игрок восстанавливается в Москве.