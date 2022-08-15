«Превратили крепкое здание в руины»: дом с рухнувшей стеной в Самаре признали аварийным, жильцов выселяют на окраины

Здание на Галактионовской, 151 было в прекрасном состоянии, пока у него не рухнула стена Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре признали аварийным дом на ул.Галактиновской, 153, у которого в сентябре 2020 года рухнула стена во время проведения земляных работ вблизи фундамента. Об это журналисту «КП-Самара» рассказали жильцы много страдального здания. Они пожаловались, что несмотря на обещания восстановить дом и вернуть людей в их квартиры принято решение о расселении, а предлагаемых компенсаций не хватает даже на маленькое жилье на окраине.

Сроки затянулись

ЧП с обрушением стены у крепкого кирпичного дореволюционного дома на ул. Галактионовской, 153, потрясло всю Самару. Все произошло внезапно, днем 5 сентября 2020 года, во время проведения земляных работ вблизи фундамента. Жильцы заметили, что одна из наружных стен внезапно начала отходить в сторону и опасно накренилась. К счастью, люди успели выбежать и никто не пострадал. Однако стена дома рухнула на землю, в один момент сделав более полусотни самарцев бездомными.

Пострадавшим дали временное жилье в муниципальном маневренном фонде, а дом в мэрии пообещали реконструировать – оказалось, что здание является объектом культурного наследия, и просто так снести его невозможно. Поначалу людям говорили, что они смогут вернуться в свои квартиры уже довольно скоро, однако сроки серьезно затянулись. Состояние здания усугубилось, когда зимой при попытке подключить отопление в доме порвались трубы, и помещения этажей с подвалом залило кипятком, который потом превратился в лед.

Разработка и госэкспертиза проекта восстановления дома были закончены лишь к началу 2022 года.

- Подрядчик в полном объеме выполнил проектирование восстановительных работ многоквартирного дома, - говорится в ответе мэрии жильцам (имеется в распоряжении редакции – Прим.Ред.). – Однако 10 июня 2022 года от ГУА «Государственная экспертиза проектов в строительстве» были получены новые замечания, сейчас они отрабатываются.

«Остаточная стоимость квартир невелика»

Несмотря на все задержки, жильцы до последнего верили, что смогут вернуться в свои квартиры. Однако недавно их надеждам пришел конец – люди получили извещения о признании их дома аварийным с последующим расселением.

- Нас расселяют по программе переселения из аварийного жилья, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница пострадавшего дома Снежана Опарина. – Жильцам муниципальных квартир придется ехать туда, где дадут жилье, нам сказали, что скорее всего это будет ЖК «Рассвет». А вот собственники квартир получат денежную компенсацию по 47 тысяч рублей за квадратный метр. Сумму рассчитали исходя из стоимости жилья в аналогичных домах неподалеку, только не учли, что сравнивать деревянную развалюху и крепкое кирпичное здание, каким был наш ом до обрушения, не слишком корректно. Нам говорят, что сейчас остаточная стоимость квартир в нашем доме невелика – но разве это жильцы виноваты, что случилось ЧП, а коммунальщики допустили, чтобы дом залило кипятком? Превратили крепкое здание в руины, люди и так два года скитаются по чужим углам, а сейчас на такую смешную компенсацию вообще ничего купить не смогут.

«Попал в зону метро»

Интересно, что дом по ул.Галактионовской, 153 по-прежнему считается объектом культурного наследия, и при этом – попал в зону строительства станции метро «Театральная».

- В минстрое нам подтвердили, что дом входит в зону строительства метро, - говорит Снежана Опарина. – В случае изъятия нашего дома для госнужд компенсация должна быть гораздо больше, чем сейчас предлагают по программе переселения из аварийного жилья. Но наш дом не был аварийным! И проект его восстановления практически готов! Среди жильцов ходят слухи, что нас сейчас расселят на окраины, дом отреставрируют и передадут под коммерческое использование…

Интересно также, что «РЭУ-3», рабочие которого копали котлован рядом с домом в момент обрушения стены, в настоящее время признано банкротом (соответствующие документы опубликованы на сайте арбитражного суда). Так что взыскать с компании ущерб у жильцов вряд ли получится.

«КП-Самара» отправила запросы в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Мы будем следить за развитием событий.

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