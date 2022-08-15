В Самаре нефтяники поднимали гири, сражались в шахматы и перетягивали канат

Первые три места на играх по сумме очков заняли команды «Самаранефтегаза», Новокуйбышевского и Куйбышевского НПЗ. Фото: предоставлено АО «Самаранефтегаз»

Командный дух

Они целый год ждут и готовятся, потому что попасть на спортивные игры и сражаться за честь своего предприятия может только тот, кто находится в лучшей форме. За 2-3 месяца до стартов тренировки выходят в почти профессиональный режим. Все это - ради трех дней грандиозного спортивного праздника, в котором есть все: командный дух, преодоление, азарт и вера в успех, пот и боль, поддержка своих, пьедестал почета и кубки победителей. Каждый раз традиционные спортивные состязания НК «Роснефть» сопровождает невероятный накал эмоций.

На прошлой неделе самарский стадион «Локомотив» принимал уже XVII летние спортивные игры Компании. В турнире, проходившем в Самаре, участвовали команды 8 предприятий: АО «Самаранефтегаз», ООО «Самарский ИТЦ», ООО «РН-Учет», АО «Отрадненский ГПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», АО «Куйбышевский НПЗ», ООО «РН-Аэро».

- Каждый раз при проведении спортивных состязаний «Роснефти» неизменными остаются главные принципы: сохранение единого корпоративного духа и традиций, честная и бескомпромиссная борьба, основанная на добрых дружеских взаимоотношениях. Уверен, что и нынешние Летние игры не станут исключением и позволят выявить сильнейших и достойнейших представителей сборных дочерних обществ «Роснефти» и в каждом виде спорта, а «золото» соревнований достанется самым сильным, ловким, быстрым и смелым, - напутствовал спортсменов на церемонии открытия игр заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства АО «Самаранефтегаз» Олег Гладунов.

Всего в спортивных играх приняло участие более 270 человек. Команды соревновались в разнообразных видах спорта: от шахмат и бильярда до легкой атлетики, настольного тенниса и силового двоеборья. И, конечно же, в командных видах: мини-футбол, волейбол, баскетбол, перетягивание каната.

- Каждый вид спорта по-своему интересен, в любом из них есть спортсмены и предприятия, которые добиваются наибольших успехов. В любом случае, спортивные игры «Роснефти» - всегда большой праздник, который объединяет коллективы не только отдельных дочерних обществ, но и компанию целиком, - поделился мнением Александр Зубарев, главный инспектор XVII летних спортивных игр.

Союз молодости и опыта

В каждой команде были как опытные участники, которые уже неоднократно соревновались и побеждали в предыдущих соревнованиях, так и новички, участвующие в Летних спортивных играх «Роснефти» впервые. У последних - особые эмоции.

- Ощущения потрясающие, это очень яркое событие. Я ждал его несколько лет, еще со времен студенчества, когда узнал от знакомых, что есть такая компания «Самаранефтегаз», в которой активно пропагандируется спорт, и мечтал попасть сюда на работу и в команду, - рассказывает Максим Дьяконов, инженер первой категории отдела информационного и аналитического обеспечения центрального инженерно-технологического управления АО «Самаранефтегаз» и председатель совета молодых специалистов предприятия. - Мечта сбылась. Мы упорно тренировались под руководством тренера Светланы Цомкало, и на этих играх вышли на беговую дорожку в составе мужской эстафеты 4х400 метров. Двое новичков, я и Денис Маматов, и двое опытных спортсменов, победителей и призеров финалов летних игр «Роснефти» в предыдущие годы, Алексей Зацепин и Алексей Петрич. Главным напутствием тренера было показать все свои лучшие стороны и выложиться на полную.

В мужской эстафете «Самаранефтегаз» взял «золото».

Союз молодости и опыта от «Самаранефтегаза» в мужской эстафете принес предприятию «золото». На верхнюю ступеньку пьедестала поднялись и женщины «Самаранефтегаза», бежавшие эстафету 4х100 метров. Денис Маматов и Максим Дьяконов заняли второе и третье место в беге на 1000 метров.

«Серебро» в мужской и женской эстафете выиграла команда Новокуйбышевского НПЗ.

- Я участвую в спортивных играх НК «Роснефть» с 2008 года, но каждый раз, выходя на беговую дорожку и слыша голоса поддержки нашей команды болельщиков, вновь чувствую небывалый подъем эмоций, до мурашек, - делится инженер по неразрушающему контролю управления технического надзора НК НПЗ Елена Чучелина. - Важной составляющей наших побед, помимо тренировок, являются наши болельщики. Ни у одного предприятия нет такой группы поддержки. Я хочу еще раз поблагодарить их за душевный вклад в наши призовые места!

Традиционно, Елена бежит в эстафете третий этап, вкладывая в предфинальный рывок свой опыт, быстроту и желание показать лучший результат. За 14 лет она неоднократно поднималась на пьедестал почета.

Спорт держит в тонусе

Один из самых зрелищных видов спорта в спортивных играх «Роснефти» - силовое двоеборье, включающее в себя гиревой спорт и толкание ядра. В этот раз чемпионом по гиревому спорту стал сотрудник «Самаранефтегаза» Шамиль Шакиров, машинист насосной станции в Похвистнево. Он выступает в весе до 90 кг, но его результат - 225 подъемов 24-килограммовой гири в течение 10 минут - стал абсолютным рекордом первенства, в том числе и для веса более 90 кг.

- Если честно - после выступления оставался запас сил, мог бы выжать и больше, но подвела небольшая травма, гиря проскальзывала в руке, и темп немного упал, - рассказывает Шамиль Шакиров, который, кстати, несколько лет назад в финале спортивных игр в Сочи выжал гирю 230 раз.

За «Самаранефтегаз» он выступает с 2015 года. С детства занимался силовыми видами спорта, а гиревой освоил на предприятии. До первого старта был год тренировок. Выносливость и терпение, по его словам - главные качества гиревика. В процессе соревнований важно наблюдать за табло и временем, чтобы держать оптимальный темп.

- Корпоративный спорт держит в тонусе. Конкуренция подстегивает: каждый год твои соперники наращивают силу, и тебе нужно постоянно идти вперед и не халтурить, - подводит итог чемпион. - Мне очень нравится, что в «Самаранефтегазе» созданы все условия для спортивного развития каждого сотрудника: хочешь заниматься - у тебя есть все шансы.

Только побеждать

Нет ничего удивительного, что командные виды спорта пользуются у нефтяников особенной популярностью, ведь командный дух вырабатывается с первых дней работы в структуре «Роснефти». Как правило, за каждое предприятие выступают уже сложившиеся коллективы, и борьба разворачивается принципиальная и нешуточная.

Спортсмены НК НПЗ дружно перетягивали канат.

Так, в волейболе традиционно соперничают за лидерские места команды «Самаранефтегаза» и НК НПЗ. В этом году соревнование вышло особенно серьезным: в групповом этапе новокуйбышевцы уступили добытчикам, проигрывали и в первом сете в финале, а затем вырвались вперед и завоевали «золото».

Первое место и у баскетболистов НК НПЗ. Этот вид спорта не является явным фаворитом предприятия, тем сильнее гордость за победу! На турнире команда нефтепереработчиков не проиграла ни одной встречи.

- Изначально мы настраивались только на победу, и я очень рад, что удалось на все 100 процентов выполнить установку, - рассказывает участник команды НК НПЗ Дмитрий Акперов, оператор установки цеха №37. - Я занимаюсь баскетболом с детства, но на спортивных играх Компании играл впервые. Это совсем другие эмоции. В нашей команде много сильных и опытных игроков и мне было очень приятно играть с ними на одной площадке. И конечно, поддержка нашей команды была просто неоценимой.

В общекомандном зачете Новокуйбышевский НПЗ завоевал «серебро»

В общем зачете по сумме набранных очков XVII летние спортивные игры НК «Роснефть» выиграла команда АО «Самаранефтегаз». На втором месте - Новокуйбышевский НПЗ. «Бронза» - у Куйбышеского НПЗ.

- Я от души поздравляю всех участников этого замечательного спортивного праздника и, конечно же, победителей! Это прекрасная традиция, которую можно только приветствовать, - заявил на церемонии награждения игр заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Александр Никулин. - Отдельное спасибо НК «Роснефть» за то, что она не только организует спортивные праздники внутри коллектива, а уделяет внимание развитию спорта в России, в частности, детскому спорту, и направляет значительные средства на строительство и реконструкцию спортивных объектов.