Погода в Самаре на неделю до 19 августа 2022: жара до +35 градусов

В Самаре по-прежнему жарко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предстоящую рабочую неделю ожидается до 35 градусов тепла без осадков, сообщили в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре на неделе до 19 августа 2022.

Как сообщают синоптики, свое влияние в регионе сохраняет обширный антициклон, расположившийся над Европейской территорией России. В результате в Самарской области сохранится жаркая погода, при которой столбик термометра уверенно преодолеет отметку в +30 градусов.

В предстоящую неделю ожидается до +35 градусов, объявлен желтый уровень опасности. Жаркая погода продержится как минимум до конца недели в большинстве районов области.

В ночные часы на предстоящей неделе синоптики прогнозируют от 16 до 19 градусов тепла.

На неделе будет малооблачно, осадков до выходных не ожидается.

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