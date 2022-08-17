На речной гальке нарисовали краснокнижных рыб

Дети забрали сувениры домой. Фото: Самаранефтегаз

В детском лагере «Остров детства» на днях прошла большая экологическая акция, в которой приняли участие все ребята. Старшие отряды очищали берег реки Кинель от мусора, приводили в порядок городской родник, собирали раздельно мусор, который отправится на переработку. А младшие просвещались и участвовали в интересном мастер-классе от дочернего общества ПАО НК «Роснефть» АО «Самаранефтегаз».

Для них самарское предприятие приготовило передвижную выставку «Рыбное богатство Волги», которая проводится ежегодно с 2017 года. В этом году выставка уже побывала на детской базе отдыха «Салют» и в санатории «Колос».

Настал черед провести интересно и полезно время для школьников, которые отдыхают в лагере в Отрадном. У входа в основной корпус поставили стенды с фотографиями и описанием рыб, которые обитают в Волге и занесены в Красные книги России и Самарской области. Экспозиция выставки была создана при непосредственном участии лаборатории популяционной экологии Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук. Стенды стояли несколько дней, чтобы все дети из лагеря могли познакомиться ближе с подводным миром нашей реки.

А первыми, кто узнал познавательную информацию, стали два младших отряда. Им доступным языком рассказали интересные факты о ценной рыбе, которая обитает в Волге. Дочерние общества НК «Роснефть» уже не первый год занимаются ее сохранением, в числе которых и «Самаранефтегаз». Уже 14 лет предприятия выпускают мальков ценных пород рыб в Волгу, восстанавливая водный мир. За это время в большое плавание пустились свыше 4 млн мальков толстолобика, стерляди, белого амура и других.

Перед мастер-классом детям рассказали интересные факты про волжскую рыбу Фото: Жанна ШАТАЛИНА

После небольшой лекции детей ждал мастер-класс. Ребятам предложили нарисовать рыбу, о которой они услышали. Конечно, они принялись за дело с энтузиазмом. Ведь вместо листка бумаги их ждала волжская галька. 10-летняя Таисия Васильченко решила изобразить судака.

- Многое, что нам рассказывали на лекции, я не знала, меня очень заинтересовало, что нам говорили. И когда я приеду домой, буду с мамой читать буклет про рыб, который нам подарили, чтобы узнать про них поподробнее, - говорит девочка.

Сначала очертания рыбы ребята рисовали карандашом. Фото: Самаранефтегаз

Рисовали акриловой краской, которая подходит для рисунка на камнях Фото: Жанна ШАТАЛИНА

Ребята успевали и рисовать, и читать про того, кого изображают.

- А вы знали, что судак вырастает до 30 сантиметров и весит до 2 килограмм?, - разносится за одним столом.

- Это что! Белуга вот живет до 100 лет и весит полтонны, - отвечают за другим.

С рисунками помогала художник Наталья Хожелова Фото: Жанна ШАТАЛИНА

Творческий процесс доставил массу положительных эмоций. Фото: Самаранефтегаз

Свои рисунки в качестве сувенира дети увезут с собой домой, они послужат им напоминанием о проведенном в лагере времени и о том, что необходимо бережно относиться к экологии родного края, как это делает организатор акции - «Самаранефтегаз».

- «Самаранефтегаз» периодически помогает нашему лагерю. В прошлом году в рамках государственно-частного партнерства предприятие выделило средства на развитие нашего лагеря, на которые мы благоустроили территорию, закупили оборудование для проведения мероприятий и сделали ремонт. А в этом году, когда к нам обратились с идеей организовать выставку «Рыбное богатство Волги», мы с удовольствием откликнулись. Ведь этот сезон у нас посвящен экологическому просвещению детей, мы уже провели несколько экологически направленных мероприятий со студенческо-волонтерской организацией «Эконд». Очищали лес, родники, но тут не просто был мастер-класс, но и лекция. До этого не все дети знали о существовании таких пород рыб в нашей Волги. Я слышал много положительных отзывов от ребят. К тому же все участники мастер-класса получили подарки от компании - тоже приятно», - говорит директор ДОЛ «Остров детства» Алексей Эккерт.