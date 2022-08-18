На форуме военнослужащие покажут свое мастерство

В Самаре на аэродроме Кряж 19-21 августа состоится военно-технический форум армия «Армия-2022», сообщают в пресс-службе ЦВО (Центрального военного округа).

На протяжении трех дней посетить форум сможет любой желающий, вход свободный. Рассказываем, как пройдет форум «Армия-2022» в Самаре.

Выставка современного вооружения и военной техники

На форуме посетители смогут увидеть современное вооружение российской армии. Покажут бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2, также продемонстрируют экипировку военнослужащих.

На форуме организуют выставку авиационной техники ЦСКА/Самара и экспозицию ретро-техники. Будет работать штаб Юнармии и пункт отбора военнослужащих для прохождения службы по контракту.

Также продемонстрируют трофеи, добытые в ходе специальной операции на Украине. Посетителям покажут противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин», гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар», а также экипировку и атрибутику Украинских националистических батальонов.

Выступления пилотажных групп и демонстрация возможностей техники

На форуме состоится демонстрация возможностей современной военной техники. В динамике покажут, на что способно современное вооружение, а также свое мастерство продемонстрируют военнослужащие.

В первый день на открытие форума над аэродромом пролетит вертолетная группа, а спортсмены-парашютисты выполнят десантирование и покажут в небе акробатические трюки.

На открытие выступит военный оркестр гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады, а также государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки».

Открытие форума состоится 19 августа, в пятницу, в 11:00. Форум будет работать три дня, посетители смогут проходить на площадку с 11:00.

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