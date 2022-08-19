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Общество19 августа 2022 9:42

В Сызрани обновят тарифы в такси. Что изменится для пользователя?

Решение о корректировке тарифов принял агрегатор совместно с таксопарками

В Сызрани меняются тарифы на поездки в такси. При этом увеличение стоимости проезда для пассажиров будет незначительной. Планируется, что, к примеру, в тарифе «Эконом» девятнадцатиминутная поездка по маршруту длиной в 10 км будет стоить 159,50 рублей, тогда как раньше стоила 154,25 рублей.

Решение о корректировке тарифов приняли таксопарки совместно с Яндекс-Такси. Такая необходимость возникла из-за того, что с начала года в большинстве случаев при вызове авто применяется повышенный коэффициент. Связано это с нехваткой водителей. Их число уменьшилось отчасти из-за того, что выросли цены на обслуживание и содержание авто. Кроме того, водители отмечали рост стоимости автозапчастей и расходников.

По мнению таксопарков, корректировка тарифов стабилизирует ситуацию. О фактических изменениях водителей предупредят напрямую.

-Новая структура тарифов обеспечит водителям необходимую плотность заказов, что позволит им получать стабильный доход, который может быть выше, чем раньше. Это, в свою очередь, привлечет в систему дополнительное количество водителей, и как следствие, повышенный коэффициент будет срабатывать реже, - пояснили в Яндекс-Такси.

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