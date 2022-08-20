Погода в Самаре на выходных до 21 августа 2022: ожидается жара до +33 градусов

На выходных в Самаре сохранится жаркая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предстоящие выходные сохранится жаркая погода, ожидается до +33 градусов тепла, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в предстоящие выходные до 22 августа 2022.

Как прогнозируют синоптики, в выходные в регионе будет преобладать в основном жаркая и сухая погода, хотя в соседней Оренбургской области возможны грозы. У нас же дождей не ожидается, будет малооблачно и без осадков.

В ближайшие дни ожидается от 27 до 33 градусов тепла, в ночные часы будет от +8 до +15 градусов, а местами по области ночью будет и до +20 градусов.

В Приволжском УГМС сообщают, что при такой погоде сохраняется высокая пожароопасность лесов. В МЧС региона напоминают, что в таких условиях следует соблюдать запрет на посещение лесов, не поджигать траву и не разводить костров, не бросать окурки и спички из окон автомобилей на загородных трассах.

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