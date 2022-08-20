Рассказываем об основных событиях в Самарской области за прошедшую неделю

В Самарской области на прошедшей недели жителей региона напугали пауки, похожие на тарантулов, из-за роста количества заразившихся коронавирусом вновь стали обсуждать возможные ограничения, а на аэродроме Кряж стартовал форум «Армия-2022». Рассказываем, что случилось в Самаре за неделю по состоянию на 20 августа 2022.

«Крылья Советов» на домашнем стадионе «Солидарность Самара Арена» принимали воронежский «Факел» в шестом туре российской премьер-лиги. Матч завершился при счете 1:1, а после игры тренеры подвели итоги встречи.

В Самаре зафиксировали высокий уровень насилия в отношении женщин. Эксперты с помощью специальных компьютерных программ в регионах страны провели исследование судебных приговоров, в которых зафиксировано домашнее насилие. Самара оказалась среди регионов с высоким уровнем убийств женщин своими партнерами и родными – с 2011 по 2019 годы вынесено 259 приговоров суда по фактам домашнего насилия.

В Самарской области наблюдается рост заболевших коронавирусом. В эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре с главным санитарным врачом региона Светланой Архиповой обсудили, какие запреты вновь возможны и вернутся ли масочный режим и удаленка.

В Самаре открылся форум «Армия-2022». На аэродроме Кряж состоялось открытие, во время которого устроили воздушное представление. На выставке представлено вооружение российской армии и трофейное оружие.

В Сызрани изменятся тарифы в такси. Решение о корректировке тарифов приняли таксопарки совместно с Яндекс-Такси. Такая необходимость возникла из-за того, что с начала года в большинстве случаев при вызове авто применяется повышенный коэффициент, что связано это с нехваткой водителей. При этом, увеличение стоимости проезда для пассажиров будет незначительной.

Жители Самарской области начали замечать в регионе огромных пауков, некоторые решили, что встретили тарантулов. Их грозный вид пугал людей, а «Комсомольская правда» выяснила, с кем пришлось столкнуться жителям губернии.

Региональная прокуратура выступила против строительства новых высоток на Пятой просеке в Самаре. Ведомство потребовало аннулировать выданное минстроем разрешение на строительство жилого комплекса, против которого резко выступили жители. Конфликт вокруг планируемой застройки длится уже несколько лет. Жители считают, что на свободных участках лучше построить объекты социальной инфраструктуры.