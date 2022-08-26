«Ночь кино 2022» в Самаре: документальный фильмы, кинопоказы на набережной и лекции в музеях

Самарцы в «Ночь кино» посмотрят фильмы и послушают лекции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всероссийская акция «Ночь кино» состоится 27 августа. В Самаре в субботу, в день акции пройдут показы фильмов в летнем кинотеатре, состоятся лекции и детские киносеансы. Некоторые события запланированы уже на вечер пятницы в преддверии акции. Рассказываем, как пройдет «Ночь кино 2022» в Самаре.

Самарский литературный музей

27 августа, суббота

16:00 - Обзорная экскурсия по основной экспозиции «Жизнь и творчество Алексея Толстого», стоимость – 200 рублей.

18:30 - Авторская пешеходная экскурсия «Хождение по улице Толстого», стоимость – 200 рублей. Предварительная запись на экскурсии обязательна по телефону 322-11-22.

19:00 - Лекция научного сотрудника музея Ивана Котова, посвященная произведениям Толстого. После лекции состоится кинопоказ авангардной экранизации «Аэлиты» режиссера Якова Протазанова, которую называют первым советским блокбастером. Посетить лекцию и кинопоказ можно за 200 рублей.

Музей Эльдара Рязанова

26 августа, пятница

18:00 – дискуссия «Зачем сегодня смотреть кино» в Центральной городской библиотеке им. Крупской (Маяковского, 19).

19:00 – Кино о кино: «Поющие под дождем» (сквер Рязанова).

27 августа, суббота (все события в сквере Рязанова, кроме лекции)

13:00 – показ мультфильмов от анимационной студии «Печка».

14:00 – мастер-класс от студии «Печка» «Мой первый Оскар!» Перекладка+стопмоушен.

16:00 – детский киносеанс «Весёлые истории» (режиссер В. Дорман, 1962).

18:00 – Кино о кино: «Человек с бульвара Капуцинов» (режиссер А. Сурикова, 1987).

18:30 – лекция Екатерины Куричевой «Современная российская авторская анимация. О чем говорят режиссеры» (Маяковского, 19).

20:00 – музыкальная программа: Дмитрий Длясин и Роман Кузнецов (вокал, гитара).

21:00 – Кино о кино: «Раба любви» (режиссер Н. Михалков, 1975).

Вход на все мероприятия – свободный. Вход на мероприятия в ЦГБ им. Крупской по предварительной записи по тел.: 332-05-16.

Кинотеатр «Художественный»

26 августа, пятница

18:00 – Эксклюзивный показ пленочного кино о Самаре из госархива, документальный фильм «Самара на пленке».

Ведущие в стиле 50-60-х годов предложат фотосессию в ретро-стиле. Посетители смогут дополнить свои наряды элементами 50-70-х годов XX века.

Стоимость билетов – от 350 рублей.

Летний кинотеатр на Набережной

27 августа, суббота

На площадке летнего кинотеатра у «Ладьи» во время акции «Ночь кино» состоятся показы нескольких фильмов. 16:30 – «Пара из будущего» 18:25 - «Чемпион мира» 21:00 – «Последний богатырь»