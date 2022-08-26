Самарская область отправит в Снежное три медицинских вагона

Компания «АнтенМед» передала правительству Самарской области три вагон-дома с медицинским оборудованием для города Снежное Донецкой Народной Республики. Город выбран не случайно. Ранее Самарская область в лице губернатора Дмитрия Азарова и город Снежное в лице главы администрации Александра Скворцова подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Переданные передвижные вагоны оснащены медицинским оборудованием. Здесь есть кушетки, бактерицидные лампы, паровые стерилизаторы, холодильник и термосумки для хранения препаратов.

Внутри вагоны оснащены всем необходимым для оказания первой медицинской помощи

- Мы надеемся, что эти три вагона помогут оказанию первичной медицинской помощи гражданам Донецкой Народной Республики. И, конечно, это снизит нагрузку с существующих, возможно разрушенных, медицинских учреждений ДНР, - сказал директор компании Евгений Трофимов.

Он передал ключи от вагонов заместителю председателя правительства Самарской области Натальи Катиной.

- Самарская область сейчас принимает активное участие в восстановлении города Снежное. Уверена, что эти три мобильных медицинских пункта будут огромной помощью для жителей города Снежное. Хочу выразить огромную благодарность за такую помощь, - сказала она.

Директор «АнтенМед» передал ключи Натальи Катиной

Производство растет

Евгений Трофимов в свою очередь провел экскурсию по производственной площадке и рассказал о перспективах развития компании на территории региона.

Компания «АнтенМед» планирует локализовать все производственные мощности в Самарской области и, увеличив их, создать производство полного цикла – от проектирования и производства до ввода в эксплуатацию медицинского оборудования. Также в 2023 году предприятие планирует создаст собственный технопарк для разработки инновационного, высокотехнологичного оборудования.

А в том чтобы производство было более эффективным и прибыльным, компании поможет участие в нацпроекте «Производительность труда», инициированном президентом Владимиром Путиным. Оно дает возможность воспользоваться экспертностью Регионального центра компетенций, который внедряет на предприятиях принципы бережливого производства, помогает снизить затраты и увеличить их производительность.

Кроме того, участники нацпроекта получают дополнительные меры поддержки. В их числе – льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности и инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

В Самарской области участниками нацпроекта «Производительность труда» уже стали 136 компаний.

В завершении рабочего визита состоялось совещание, на котором обсудили дальнейшие перспективы работы компании «АнтенМед». И.о. министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков рассказал подробно о мерах поддержки промышленных предприятий, в том числе участников национального проекта «Производительность труда», о предоставлении займов Государственного Фонда развития промышленности региона и других проектах.