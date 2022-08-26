У берега реки Сок назревает экологическая катастрофа

Отдых горожан омрачен грудой мусора. Фото: Регоператор «ЭкоСтройРесурс»

В начале августа в адрес регионального оператора поступило тревожное обращение от жителей Самарской области: «На побережье реки Сок растет несанкционированная свалка. Если проблему не решить, то мусору уплывет в воды этой реки, а потом и в Волгу».

Специалисты отдела экологического контроля выехали по указанным в письме координатам. Стихийной свалкой оказалось одно из любимых мест для отдыха у самарчан - пляж у Малой Царевщины.

Каждый день в течение лета сюда приезжают сотни отдыхающих: на автомобилях, электричках и автобусах. Забирают мусор с собой далеко не все, а контейнерных площадок в округе нет. В итоге по периметру пляжа и в лесополосе растут зловонные кучи.

Несмотря на субботники, свалка в Малой Царевщине только растет. Фото: Регоператор «ЭкоСтройРесурс»

Почему здесь всё«не по-людски»

Каждый год перед открытием сезона городские и районные администрации подготавливают общественные территории к наплыву отдыхающих: проводят субботники, мелкие ремонтные работы, организуют для удобства граждан места временного накопления отходов. Такой порядок действует практически везде, например, на самарских пляжах с приходом весны городская администрация устанавливает контейнеры для складирования твердых коммунальных отходов и заключает контракт с региональным оператором на их регулярный вывоз. ЭкоСтройРесурс ведет работы вплоть до завершения сезона, таким образом, граждане проводят время на благоустроенном пляже, наслаждаясь красотами Волги.

На пляже у Малой Царевщины складывается другая практика. Периодически здесь проводятся субботники региональным оператором, представителями общественности и экоактивистами, но несанкционированные свалки все равно растут. И главная причина в этом – отсутствие мест накопления отходов.

Согласно ст.8 ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» создание и содержание контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов возложено на органы местного самоуправления муниципальных районов области.

Региональный оператор до завершения летнего сезона, регулярно вывозит мусорные контейнеры с пляжей. Фото: Регоператор «ЭкоСтройРесурс»

Нужен цивилизованный подход

«Прошлой осенью к регоператору уже обращались жители по поводу свалок на побережье у Малой Царевщины. Тогда с представителями Самарского отделения партии «Зеленые» мы организовали субботник на реке Сок и в процессе уборки собрали 15 м3 мусора. Потребовалось несколько часов, чтобы очистить побережье, — комментирует руководитель экологического управления ЭкоСтройРесурс Екатерина Луценко. — В этом году проблема повторилась. Очевидно, что проведением одних только субботников она не решится, здесь нужен системный подход».

По результатам выезда на место специалисты ЭкоСтройРесурс подготовили письма об административном реагировании главе администрации м.р. Красноярский и в районную прокуратуру. Региональный оператор призвал ответственных лиц организовать места временного накопления отходов на территории пляжа берега реки Сок.

На свое обращение ЭкоСтройРесурс получил неоднозначный ответ от районной администрации. Предложение об организации контейнерной площадки она проигнорировала, отметив, что в соседнем лесу уже проводились работы по уборке мусора.

На 26 августа ответ от районной прокуратуры в адрес регоператора еще не поступил. Вопрос обустройства контейнерной площадки на территории пляжа до сих пор остается открытым.

«Надеемся, что контролирующий орган откликнется на наш призыв и примет меры по решению проблемы. Обращение жителей без внимания мы тоже не оставим. 27 августа в Малую Царевщину снова отправятся экоактивисты, чтобы освободить пляж от мусорных навалов. Региональный оператор подготовит спецтехнику, чтобы вывезти отходы после субботника по Территориальной схеме на объекты размещения», - отметила Екатерина Луценко.