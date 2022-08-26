Каждый день на Волгафесте - спектакли и музыка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже несколько дней продолжается летний праздник на первой очереди набережной - прямо на пляже. И теперь появилась программа Волгафеста - 2022 в Самаре на выходные 27-28 августа - на самые яркие дни. Рассказываем, что нужно обязательно успеть в этом путешествии по фантазийным территориям, кто выступит на сцене, какие активности будут доступны для детей и какие музыкальные открытия ждут горожан и гостей областной столицы.

Полет на воздушном шаре

Одной из самых интересных активностей Волгафеста - 2022 в выходные 27 и 28 августа будет воздушная прогулка со СберМегаМаркетом. Все желающие смогут посмотреть на фестиваль с высоты птичьего полёта, снять самые яркие и неповторимые кадры и получить море впечатлений!

Где и когда: подъём в воздух осуществляется ежедневно с 18:00, локация: Красноармейский спуск, напротив Фестивального клуба.

Музыкальная программа на Волгафесте-2022 на 27 и 28 августа

Ценители хорошей музыки не останутся разочарованны. На сцене Волгафеста появятся "Парнишка" с новой поп-музыкой, "Дочь" с индитроникой, нуарное ретро от коллектива "Свидание". Ждет гостей и колокольный перезвон от Славы Зорина, а также музыкальный лайв от Playtronica, когда инструментами становятся живые растения.

Интересные коллаборации и импровизации можно услышать и поймать на сцене "Дом Устинова".

28 августа в 16:30 выступит самарский коллектив TRAMONTANA! Сами музыканты называют свой стиль этнорейв, и недавно они стали одними из победителей фестиваля Сам.Фест. Искать группу стоит в амфитеатре. В 15:00 на сцену выйдет группа Дайте Грэмми.

Программа мастер-классов и активностей на 27-28 августа

В Доме Волгаря в 14.00 можно будет увидеть мастеркласс "Глиняная свистулька" от музея Алабина.

В 14:30 в субботу, 27 августа в Фестивальном парке с подростками поговорит ведущая подкаста Мел Teens Юлия Илларионова. Место проведения - Фестивальный клуб.

В 17:00 каждый день начинается работа творческой лаборатории "Мягкий цех" - на площадке Третьяковки в Самаре. Мастерицы создают ковер-самаролет.

В 17:30 27 августа на музейной сцене покажут спектакль "Летучий корабль" от ансамбля "Излучающие свет".

В 18:30 - танцевальный перфоманс "Птицы" в Доме Устинова.

В 19:30 - каждый день - главное событие на акате, сказка о потерянном голосе.

В 20:30 в фестивальном клубе Кинопоказ фильма «Манюня» от Okko

28 августа в 13:00 в фестивальном клубе пройдет Спектакль «Дон Микроб» от клоунессы Лизы Гвоздик. В 17:30 здесь же полезный разговор для родителей - Врач Ольга Кирина развенчает мифы о фейковых диагнозах в педиатрии, о препаратах без доказанной эффективности, о том, как не «залечить» ребёнка и сэкономить.

В 19:30 Театр очень юного зрителя покажет "Жигулевские сказки" - истории и мифы родного края как лоскуты будут сшиваться на глазах детей.

Полная программа по дням доступна на сайте фестиваля.