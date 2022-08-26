Миссия - стать волгарем: как музей Алабина на Волгафесте помогает самарцам найти свою идентичность

На Волгафесте работает Дом Волгаря

В этом году на ВолгаФесте организована отдельная площадка — Музейное царство. Музей Алабина представил на ней свой “пляжный филиал” — павильон "Дом волгаря". Он знакомит гостей фестиваля с миром и культурой жителей Поволжья. Здесь реальные предметы быта создадут атмосферу русских народных сказок. Представьте, что вы пришли в гости к рыбаку из Самары. На столе вас ждет самовар, а на печи – лоскутное одеяло. В углу стоят бочки для засолки рыбы, а коромысло ждет своего часа, чтобы принести воду из колодца. И если маленькие посетители знают, что такое прялка, рушник, рубель, сечка, только по сказкам – на интерактивной выставке можно будет узнать, зачем все эти предметы нужны в хозяйстве. Во дворе – зона отдыха: тюки сена, сушится белье на веревках, а у полосы прибоя рыболовные сети ждут золотую рыбку.

Как родилась идея

- ВолгаФест — это проект site-specific, который всегда учитывает место — широкая Волга и Самарская набережная, — говорит заместитель директора по развитию Музея Алабина, куратор площадки Екатерина Орлова. — Музею было очень интересно поучаствовать в этом проекте, учитывая, что павильон расположится на песке, непосредственно у полосы прибоя. Так родилась мысль использовать это пространство. Сто лет назад именно тут, у воды, люди строили себе дома и ежедневно видели реку, рыбачили, стирали в ней белье, а вечерами пели песни на закате. Получился очень душевный и теплый проект. Мы приглашаем так “пожить” неделю: приходить к нам за стол с самоваром, послушать игру народных инструментов, сделать себе свистульку на память об этих днях уходящего лета. Пока дети мирно читают книжки под столом, послушать песни на закате. Так пели наши бабушки и прабабушки, успокаиваясь от бытовой суеты и провожая день. В общем,приходите к нам, чтобы почувствовать себя волжанином!.

На мастер-классах всегда много зрителей

Современные акценты

К проекту привлекли дизайнеров-оформителей Яну Клинк и Дениса Тачеса. Это современные самарские художники, которые помогли расставить акценты и сделать привлекательными забытые предметы быта. Стояла задача показать их в выгодном свете. Некоторые предметы окрашены в яркий цвет: сундук, чугунок, печь. Например, печь “заросла” водорослями, на ней плавают птицы-русалки. На крыше дома сидят чайки, рядом "ходят" коты, по периметру жилища сушатся лещи и щуки.

Будут и забавные предметы типа сомо-метра. В Волге водятся гигантские двухметровые сомы. Можно будет встать рядом с рыбой разных размеров, сфотографироваться, узнать свой рост. Каждый человек сможет измерить, какая он рыба: щука или сом.

В создании выставки принимали участие почти все сотрудники музея: отдел этнографии, художественный отдел, отдел образовательных программ.

Увидеть и потрогать

На выставке представлены предметы быта, которые принадлежали жителям города и были собраны музеем специально для размещения в пляжном филиале. Эти вещи можно и потрогать, и примерить. В Музее Алабина на пляже можно будет почувствовать, как коромысло влияет на осанку и сделать с ним фото для соцсетей, Здесь можно подержать в руках деревянную ложку, которой ели наши предки. На площадке ждут родителей с детьми. Чтобы взрослые, бабушки, дедушки стали проводниками в ту культуру, которую дети знают только по сказкам.

Под огромным столом организовано детское игровое пространство — подстолье. Под длинной скатертью будут сверкающие огоньки, книжки с волжскими сказками и мифами.

Выступления и мастер-классы

На площадке Музея Алабина выступят два ансамбля: “Украса” и “Традиция”. Фольклористы ездят по Самарской области, собирают и записывают песни, а затем воспроизводят.

У гостей Музея Алабина будет возможность поводить хороводы для малышей.

Сейчас это выглядит как игра. Но много лет назад у различных хороводов были свои функции. Например, молодежные хороводы — прототип современных дискотек, где молодые люди знакомились и искали себе пару, могли впервые целоваться.

“Театр очень юного зрителя” будет творить вместе с детьми. Посетители уйдут с поделками в руках. В основе спектакля - Жигулевские сказки, мифы и легенды Самарского края.

Ростислав и Ольга Долбины помогут детям сделать глиняную свистульку - игрушку. Много лет назад свистульки были разными. Одни использовали как музыкальный инструмент. Другие служили для отпугивания нечистой силы. А чуваши перед рыбной ловлей играли на свистульках в форме рыбы. Волжане считали, что рыба слышит голос сородичей и лучше клюет. Другие свистульки дети использовали во время обряда закликания весны. Малышня выбегала на улицу, кричала заклички и свистела. Дети верили, что птицы прилетают с юга и на своих крыльях приносят тепло.

Сотрудник музея научит детей делать кукол и лошадок из лыка.

А еще можно будет попробовать создать витраж.