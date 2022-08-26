Как провести последние выходные лета-2022 в Самаре: «ВолгаФест», прогулка по Волге и баскетбол на площади Куйбышева

В последние выходные лета в Самаре будет «ВолгаФест», баскетбольный турнир и кинопоказы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предстоящие выходные станут последними этим летом, когда еще тепло и продолжаются каникулы, а у некоторых отпуска. И хотя в начале сентября тоже будут тепло, но все равно, гулять летом – это же совсем другое дело! Мы решили узнать, как можно интересно провести последние выходные лета в Самаре в августе 2022.

Фестиваль «ВолгаФест» на набережной

В Самаре продолжается масштабный фестиваль «ВолгаФест». Как сообщают организаторы, предстоящие два дня станут самыми насыщенными и увлекательными на фестивале.

На 1-й очереди набережной (также известной как старая набережная) гостей ждут с 13:00, когда начнутся основные активности, и до позднего вечера.

Можно будет послушать оперу «Репка», на площадке у воды создадут настоящий город на спине Чудо-Юдо Рыбы-кит, выступят музыканты, инструментами которых станут живые растения, пройдут различные мастер-классы и лектории.

Спортивный праздник на площади Куйбышева

В субботу, 27 августа, на площади Куйбышева состоится турнир по баскетболу 3х3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева.

Сильнейшие баскетболисты региона и гости практически со всей страны сразятся за победу в 11 возрастных категориях. Также состоится «Матч звезд» с участием игроком и тренеров баскетбольного клуба «Самара», который в предстоящем сезоне сыграет в Единой лиге ВТБ. Будут конкурсы данков и шоу летающих баскетболистов.

Церемония открытия баскетбольного праздника состоится в 12:00 на площади Куйбышева.

Акция «Ночь кино»

В субботу, 27 августа, Самара присоединится к акции «Ночь кино». В этот день состоятся кинопоказы, например, можно будет посмотреть кино и послушать о его истории в доме-музее Эльдара Рязанова.

Вечером на площадке открытого кинотеатра у Ладьи на набережной покажут современные отечественные популярные фильмы. Ранее мы рассказывали, что еще будет в Самаре в «Ночь кино».

Прогулка по Волге

Проводить лето в Самаре можно, отправившись на прогулку по Волге. От Речного вокзала регулярно отправляются теплоходы «Москва» на 1,5-часовую прогулку. Прогулки начинаются в 12:15, 14:15, 16:15, 18:15 и 20:15.

Если еще не катались на новом судне «Валдай», то это тоже стоит сделать в выходные. Сможете оценить комфорт и скорость «Валдая», а заодно побывать в Ширяево или Винновке.

Соревнования по парусному спорту

В Тольятти в эти выходные любители парусного спорта смогут отправиться на чемпионат и первенство, соревнования проходят в акватории Жигулевского моря и продлятся до 30 августа.

В чемпионате России за победу будут бороться спортсмены старше 14 лет, а в первенстве страны выступят юноши и девушки до 21 года, в том числе, воспитанники спортивных школ Самарской области.

На субботу и воскресенье запланированы гоночные дни, старты первых гонок состоятся в 12:00.

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