«Спасибо за отдых в мире и тишине!»: Дети из Снежного отдохнули в Самарской области летом 2022 года

Ребята из Донбасса остались в восторге от нашего региона Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Окно в мирную природу

- Какая широкая река! Я даже не представлял что такие бывают! - школьник из Снежного Ваня Якимов не скрывает восторга от открывающихся перед ним видов на природные красоты Самарской области. Мальчик вырос в Донецкой области, в маленьком городе и пока не успел посмотреть мир. Зато он уже знает, что нужно делать, если начинается обстрел. Этим летом у него и его ровесников появился шанс посмотреть другой город и замечательно отдохнуть. В гости Ваню и других ребят из Донецкой республики позвали власти Самарской области. 350 школьников смогли отдохнуть в детских лагерях – просто насладиться окружающей природой, тишиной, общением с новыми друзьями.

- Мне очень понравилось отдыхать в Самаре. В лагере мы пели, танцевали, участвовали в конкурсах и флешмобах, а однажды ставили цирковое представление! Огромное спасибо вожатым, они буквально растворялись в той программе, которую готовили для нас, вкладывая туда всю душу, - говорит 14-летняя Даша из города Снежный.

Сотрудничество во всем

Сотрудничество Самарской области и Донбасса стало возможным благодаря соглашению сторон о поддержке Снежного в восстановлении экономики, инфраструктуры и социальной сферы. К подготовке летнего отдыха для детей из освобожденных территорий были привлечены многие региональные организации. Представители движения Общественный народный фронт тоже не остались в стороне и приложили максимум усилий, чтобы дети из Донбасса получили массу положительных эмоций от путешествия в Поволжье. Совместно с региональным министерством социальной демографии активисты организовали туристическую поездку на теплоходе «Москва» по Волге. Ребят в тот день ждала не только увлекательная экскурсия по великой реке, но и пляжные игры на пляже турбазы «Чайка» на острове Зелененький.

- Я всегда рад, когда есть возможность прокатить детей на теплоходе. Мне в радость видеть их сияющие от счастья глаза и искренние улыбки, - говорит руководитель ГК «Журавель» Павел Козин, который предоставил судно для прогулки по Волге.

В солнечное жаркое лето ребята вдоволь накупались в Волге Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«В Снежном такого нет!»

Проплывая мимо Жигулевских гор, дети наслаждались красивыми видами и внимательно слушали экскурсовода, который рассказывал интересные истории и легенды о самарском крае. На турбазе детей из Снежного уже ждал вкусный обед, а после все пошли на пляж. Активисты ОНФ подготовили для ребят веселую развлекательную программу, в том числе игры в волейбол, футбол, бадминтон. Школьники вместе с представителями общественной организации с удовольствием играли в игру «Крокодил» и вдоволь накупались в Волге. Ваня Якимов как раз и оказался в числе счастливчиков, попавших на теплоходную прогулку. И эти воспоминания останутся с ним надолго:

- Самара – необыкновенно красивый город. У меня очень много впечатлений. Мы постоянно чем-то занимаемся в лагере – спорт, творчество, игры, прогулки. В Снежном такого, конечно, нет. А эта поездка на остров Зелененький вызвала столько эмоций! Здесь очень красиво, такой необыкновенной природы я не видел. Пока мы ехали на теплоходе, раз десять у вожатых спросил, будем ли мы купаться. Спасибо вам, что подарили возможность отдохнуть на полную катушку, – поделился Ваня своими искренними эмоциями.