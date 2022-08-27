Погода в Самаре в последние выходные лета 27-28 августа 2022: ожидается жара до +34 градусов

В последние выходные лета в Самаре будет жарко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные лета в Самарской области ожидается жаркая погода со слабым ветром, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в последние выходные лета 27-28 августа 2022.

По данным синоптиков, днем температура достигнет +34 градусов. Осадков при этом не ожидается, ветер будет слабый. В таких условиях сохраняется высокая пожароопасность лесов, в связи с чем в регионе объявлен оранжевый уровень опасности, рекомендуется соблюдать запрет на их посещение.

Ночью тоже будет довольно жарко, ожидается от 10 до 15 градусов тепла, а местами в регионе температура поднимется до +20 градусов.

Жаркая погода в самарском регионе сохраняется из-за господствующего антициклона. Осадки пока возможны только в соседних областях, в Самаре в ближайшие дни дождей не прогнозируют.

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