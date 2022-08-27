Рассказываем, что случилось в Самаре за прошедшую неделю

В Самарской области АВТОВАЗ объявил о возвращении к пятидневной рабочей неделе, около «Амбара» в Самаре прошли учения, а в Тольятти спасали кошку, застрявшую в окне. Рассказываем, что случилось в Самаре за неделю по состоянию на 27 августа 2022.

АВТОВАЗ объявил о старте продаж внедорожника NIVA Travel 2022 модельного года, автомобиль будет доступен в трех комплектациях. Модель в прошлом была известна как Chevrolet Niva и недавно вернулась на рынок под брендом Lada. Также тольяттинский автопроизводитель объявил о возвращении к пятидневной рабочей неделе.

Стало известно, когда завершится первый этап строительства набережной в Тольятти. Ожидается, что работы закончат уже в этом году. Сейчас там восстановили гидротехнические сооружения, выполнили берегоукрепление и провели все инженерные коммуникации. Настоящей изюминкой проекта станет амфитеатр и 700-метровый сухой фонтан.

В Самаре девушка разыскивает свою маму, которая пропала 26 лет назад. Самарчанка не исключает, что женщина могла провести некоторое в тюрьме. В Самару женщина приехала с Украины с трехлетней дочерью. Оказавшись в тяжелом положении, женщина пошла на крайние меры и попала в тюрьму, а дочку отправили в детдом. Сейчас девушка занимается поиском матери и рассылает фотографии мамы на различные передачи.

В Самарской области погибла 16-летняя велосипедистка, которую сбил автомобиль. Авария произошла вечером 23 августа на трассе Кинель-Богатое. В селе Бобровка возле придорожного кафе 49-летний водитель иномарки насмерть сбил молодую девушку. Друзья погибшей девушки рассказали журналисту «КП-Самара», как она оказалась ночью на трассе.

На этой неделе посетители торгового центра «Амбар» с удивлением наблюдали, как в большом количестве подъезжает пожарная техника, хотя никаких признаков чрезвычайной ситуации не было. В торговом центре проходили учения по тушению пожара и эвакуации пострадавших из здания.

В Самарской области мужчина жестоко расправился со своим знакомым и попытался спрятать тело погибшего в лесу. Мужчины серьезно поругались, схватил молоток и несколько раз ударил им своего оппонента. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области, подозреваемый поместил тело в автомобиль погибшего и вывез в район лесополосы, где скрыл ветками. По факту случившегося возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

В Тольятти всем двором следили, как спасают застрявшую в окне кошку. Задняя лапа кошки застряла между рамами. Хозяина дома, вероятно, не было, поэтому вызвали спасателей. Для ее спасения пришлось задействовать большую лестницу и монтировку.