«Акрон» в Жигулевске проиграл «Балтике» в седьмом туре Первой лиги

Тольяттинский «Акрон» свои домашние матчи проводит в Жигулевске Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Тольяттинский «Акрон» на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, где команда проводит свои домашние матчи, 27 августа, в субботу, принимал калининградскую «Балтику» в седьмом туре Первой лиги.

Мы побывали на матче в Жигулевске и посмотрели, как проходила игра.

На футбол на «Ласточке»

Самарские любители футбола не обходят вниманием матчи тольяттинской команды. Кстати, «Акрон» несколько раз играл и в областной столице, проводил матчи на «Металлурге» и «Самара Арене». Сейчас команда проводит домашние матчи в Жигулевске, ранее заявлялось о планах построить в Тольятти 15-тысячный стадион, который станет домашним для «Акрона».

Пока же любители футбола могут посещать матчи «Акрона» в Жигулевске. Из Самары туда можно добраться на поезде «Ласточка». Из областной столицы поезд отправляется от железнодорожного вокзала, в Самаре на «Ласточке» можно уехать также со станций Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная. В Жигулевске нужно выйти на станции Могутовая, относительно недалеко от которой находится стадион.

«Балтика» оказалась сильнее

Тольяттинский «Акрон» в этом сезоне в шести предыдущих встречах пока отпраздновал только одну победу, а также сумел одну встречу свести вничью. «Балтика» приехала в Жигулевск после победы над «Краснодаром-2», а до этого по ходу сезона оказывалась сильнее тульского «Арсенала» и «Волгаря».

На стадионе «Кристалл» тольяттинцы принимали «Балтику» Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

На этот раз тольяттинцы сумели забить первыми и удержали минимальное преимущество до перерыва, но во втором тайме пропустили трижды. «Акрон» проигрывает со счетом 1:3 и оказывается на последнем месте в турнирной таблице.

После матча главный тренер тольяттинской команды Виталий Панов извинился перед болельщиками. Он отметил, что после качественного первого тайма планировали продолжать оказывать давление на соперника, но после пропущенного гола было сложно психологически, не хватало качественных передач.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич (который во время карьеры игрока выступал и за «Крылья Советов») после матча поздравил с победой болельщиков и игроков. «Приятно работать с футболистами, у которых такой крепкий характер и высокое мастерство. Я думаю, голы были красивые», - сказал Игнашевич.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич во время карьеры игрока выступал и за «Крылья Советов» Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Теперь «Акрону» предстоит выездная встреча с «Динамо» из Махачкалы (4 сентября), а в Жигулевск команда вернется 11 сентября, когда сыграет с «Родиной».

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