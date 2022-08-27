«По количеству моментов мы наиграли на победу»: что сказали после матча «Крыльев Советов» с «Ахматом» 27 августа 2022

Осинькин считает, что по количеству моментов «Крылья» наиграли на победу Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» в субботу, 27 августа, в седьмом туре РПЛ в Грозном играли с «Ахматом».

«Крылья» победили со счетом 2:1, это победа стала для самарцев всего второй в сезоне после успеха в Оренбурге в дебютном матче текущего чемпионата.

Самарцы пропустили в самом начале встречи, когда в результате несогласованных действий игроков «Крыльев» мяч фактически в пустые ворота отправил Мохамед Конате. Еще до перерыва самарцам удалось сравнять, а во втором тайме и выйти вперед. В концовке встречи мяч снова оказался в воротах «Крыльев», но гол не был засчитан из-за положения вне игры.

Матч футболисты «Ахмата» доигрывали вдесятером после удаления вратаря Михаила Опарина на 30-й минуте. В воротах после этого играл молодой воспитанник клуба Ризван Ташаев.

«Игрой довольны, результатом – нет»

После матча старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев отметил, что для его команды игра разделилась на две части - до удаления и после. Он назвал удаление Опарина ошибкой. «Мы посмотрели на повторе, наш вратарь сыграл чисто в мяч, а игрок соперника грубо в него врезается», - сказал Нагайцев.

«Но даже вдесятером мы играли неплохо, полностью отдавались игре, создавали моменты. Игрой мы довольны, результатом – нет», - продолжил тренер.

«Необязательный гол, который мы практически забили сами себе»

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин отметил, что до этой встречи у его команды не было побед на протяжении пяти матчей. При этом, Осинькин считает, что эти матчи были в целом неплохие, несмотря на итоговые результаты.

Что касается встречи с «Ахматом», то гол в ворота своей команды Осинькин назвал необязательным, «который мы практически забили сами себе».

- Мы заслуженно сравняли, а после удаления «Ахмат» сыграл для зрителей и для самих себя, но по количеству моментов мы наиграли на победу, - сказал главный тренер «Крыльев».

После этого матча самарцы занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре «Крылья» дома сыграют с ЦСКА (4 сентября), а уже во вторник, 30 августа, встретятся со «Спартаком» в 1-м туре группового этапа Кубка России.

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