Водитель Kia Rio выехал на "встречку" и угодил под колеса большегруза Фото: прокуратура Самарской области

Стали известны личности погибших в страшном ДТП с участием Kia Rio и фуры MAN в Самарской области. Авария, которая произошла ранним утром 29 августа 2022 года на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе, унесла жизни трех человек. Все они были зарегистрированы в Московской области.

Смертельная авария произошла утром 29 августа 2022 года на трассе М-5 в Сызранском районе Фото: прокуратура Самарской области

— По предварительным данным, 36-летний водитель легкового автомобиля ехал со стороны Москвы в направлении Самары. На 925 км трассы он выехал на встречную полосу (в месте, где это запрещено) и столкнулся с фурой MAN с полуприцепом, которая перевозила почти 20 тонн муки. После этого Kia съехал в левый кювет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сильный удар пришелся на правый бок машины, крыша сложилась домиком Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Легковушка получила серьезные механические повреждения. Сильный удар пришелся на правый бок авто. Крыша машины сложилась домиком. В результате ДТП погибли три человека: двое 20-летних парней и 45-летний мужчина. Все они находились в автомобиле Kia Rio.

Также в аварии получили серьезные травмы водитель легковушки и его 19-летний пассажир. Их доставили в реанимационное отделение ближайшей больницы. По информации полицейских, все, кто ехал в этой машине, имели временную регистрацию в городе Долгопрудном Московской области. Что касается водителя большегруза — 46-летнего жителя Кинельского района Самарской области, то он не пострадал.

Фура, в отличие от легковушки, не получила серьезных повреждений Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Насколько известно, предполагаемый виновник ДТП за последний год один раз привлекался к ответственности. Ему выписывали штраф за нарушение правил применения ремней безопасности.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия. Проверку проводит и прокуратура Сызранского района. Надзорное ведомство оценит работу организации, которая занимается обслуживанием данного участка дороги. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.