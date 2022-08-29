В Струковском парке нашли «брошенных» котят, «Крылья» на выезде победили «Ахмат», а хулиганы разрисовали новые троллейбусы

Самарские «Крылья Советов» на выезде победили «Ахмат», хулиганы разрисовали новые троллейбусы «Адмирал», а около Струковского парка нашли «брошенных» котят. Рассказываем, что случилось в Самаре за выходные по состоянию на 29 августа 2022.

Самарские «Крылья Советов» на выезде встречались с грозненским «Ахматом» в седьмом туре РПЛ. Самарцы победили со счетом 2:1, а после матча тренеры поделились своим мнением об игре. Еще одна команда из Самарской области, тольяттинский «Акрон» в Жигулевске принимал калининградскую «Балтику», на этом матче мы побывали.

Этим летом в Самарской области отдохнули дети из Снежного. Сотрудничество Самарской области и Донбасса стало возможным благодаря соглашению сторон о поддержке Снежного в восстановлении экономики, инфраструктуры и социальной сферы. Многие региональные организации и представители движения Общественный народный фронт приложили максимум усилий, чтобы дети из Донбасса получили массу положительных эмоций от путешествия в Поволжье.

Российская певица Ольга Синяева в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о своем творческом пути и порассуждала, можно ли Самару назвать столицей джаза. В этом году российский джаз отмечает свое столетие, а джаз Самарской области – 60-летие. В конце августа в Струковском саду в Самаре прошла интерактивная выставка, посвященная самарскому джазу.

В Самаре хулиганы проникли на территорию троллейбусного депо и разрисовали несколько новых троллейбусов «Адмирал». Ситуацию на контроль взяла глава города, в ближайшие пару дней троллейбусы планируют привести в порядок и вновь вернуть на маршруты.

Отчаянный самарец попробовал переплыть Волгу прямо по судовому ходу. Когда его заметили, то настойчиво предлагали вернуться на берег, чтобы не попасть под винт отходящих от причала судов, но мужчина был решительно настроен продолжить свой заплыв. Пришлось вызывать полицию.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, могут ли вновь ввести масочный режим в регионе. Он отметил, что это зависит от самих жителей – если люди будут вакцинироваться и самостоятельно использовать маски в общественных местах, то введение строгих ограничений станет менее вероятным.

В Самаре около Струковского сада нашли «брошенных» котят. В социальных сетях появилась информация, что обнаружена клетка с котятами. Пользователи предположили, что для брошенных котята слишком хорошо выглядят, да и клетка у них приличная. Как оказалось, их хозяевами являются путешественниками из Питера, сейчас котят им вернули.