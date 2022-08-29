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Общество29 августа 2022 10:15

«Моя собака, делаю с ней что хочу»: жители поселка под Самарой пожаловались на жестоких хозяев юного алабая

Жители поселка под Самарой пожаловались на хозяев, которые издеваются над юным алабаем
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Собака дни напролет проводит на цепи в одиночестве

Собака дни напролет проводит на цепи в одиночестве

Жители поселка Самарский Волжского района пожаловались на жестоких хозяев, которые издеваются над юным алабаем на глазах у соседей. Очевидцы рассказали, что собаку круглый год держат на короткой цепи голой земле и практически не кормят, из-за чего несчастное животное воет ночи напролет. На все просьбы улучшить условия жизни собаки и даже предложения ее выкупить хозяин твердит – дескать, пес мой, делаю с ним что хочу. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности истории.

Жутко воет и плачет по ночам

Белоснежный щенок алабая появился на участке прошлым летом. Сначала собака жила в доме, но очень скоро хозяева решили, что ее место – на улице.

Соседи рассказывают, что собака жутко воет каждую ночь

Соседи рассказывают, что собака жутко воет каждую ночь

- Собаку подарили сыну хозяина, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница поселка Оксана. – Но, видимо, ему она оказалась не нужна. Прошлой осенью, в ноябре, собаку выселили на улицу и посадили на очень короткую железную цепь на заброшенном участке, который принадлежит этой семье. Передвигаться животное практически не может. Там есть подобие будки, но она вся в дырах и завалена всяким хламом, так что собака туда не заходит. И в дождь, и в снег она лежала на голой земле. Сейчас жара, и в попытках спрятаться от солнца собака заходит за будку и лежит в собственных экскрементах – отодвинуться дальше мешает цепь. Животное сильно исхудало - кормят ее в лучшем случае раз в сутки, воды у нее нет вообще. По ночам пес жутко воет и плачет, пытается отгрызть цепь, злится и лает – из-за этого я уже практически перестала спать по ночам…

Покосившая будка с щелями - единственный приют для животного зимой и летом

Покосившая будка с щелями - единственный приют для животного зимой и летом

«Пытались выкупить, но хозяин отказал»

Поначалу соседи пытались договориться с нерадивыми хозяевами собаки.

- Мы просили их забрать собаку к себе на участок, чтобы она не сидела целыми днями и неделями одна, предлагали забрать и пристроить в хорошие руки, даже предлагали выкупить у них эту собаку, чтобы прекратить издевательства, - рассказывает Оксана. – Ответ один: это моя собака, это мой участок, что хочу, то и делаю. Якобы она что-то там охраняет, хотя этот участок – это просто пустырь, на который они выбрасывают хлам. Я боюсь, что в том состоянии, в котором сейчас находится алабай, он просто не переживет зиму.

По словам соседей, это уже не первая собака, пострадавшая от действий этих хозяев.

- У них раньше был очень агрессивный пес, бегали от него всем поселком, - вспоминает Оксана. – В итоге они сами его отравили. Потом взяли дворняжку, посадили ее на ту же цепь. Но она жутко выла, и от нее тоже как-то избавились – в один момент она просто пропала. А потом хозяйскому сыну подарили эту собаку, но она тоже оказалась на цепи. Не понимаю, зачем издеваться над животным, даже если оно оказалось не нужным? Весь мы же предлагали забрать ее и найти новых хозяев. Собака добрая, когда мы делали фото - радовалась как ребенок, что к ней хоть кто-то подошел…

Приравнены к имуществу

Эксперты говорят: подобные случаи встречаются нередко, но решить ситуацию в правовом поле может быть непросто.

- Гражданское законодательство приравнивает животных к имуществу, - рассказал журналисту «КП-Самара» адвокат АБ «Хальченко и партнеры» Сергей Хальченко. – Поэтому, конечно, в первую очередь стоит пытаться договориться с хозяевами животного. Попытки выкрасть собаку, чтобы ее спасти, закон будет трактовать как хищение. Однако неравнодушные очевидцы могут поднять вопрос о жестоком обращении с собакой и нарушении правил содержания домашних животных. Как правило, суд привлекает к ответственности, если животному причинены страдания, получены увечья или оно погибло.

Неравнодушные соседи намерены обратиться за помощью в полицию.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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