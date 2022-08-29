«Моя собака, делаю с ней что хочу»: жители поселка под Самарой пожаловались на жестоких хозяев юного алабая

Собака дни напролет проводит на цепи в одиночестве

Жители поселка Самарский Волжского района пожаловались на жестоких хозяев, которые издеваются над юным алабаем на глазах у соседей. Очевидцы рассказали, что собаку круглый год держат на короткой цепи голой земле и практически не кормят, из-за чего несчастное животное воет ночи напролет. На все просьбы улучшить условия жизни собаки и даже предложения ее выкупить хозяин твердит – дескать, пес мой, делаю с ним что хочу. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности истории.

Жутко воет и плачет по ночам

Белоснежный щенок алабая появился на участке прошлым летом. Сначала собака жила в доме, но очень скоро хозяева решили, что ее место – на улице.

Соседи рассказывают, что собака жутко воет каждую ночь

- Собаку подарили сыну хозяина, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница поселка Оксана. – Но, видимо, ему она оказалась не нужна. Прошлой осенью, в ноябре, собаку выселили на улицу и посадили на очень короткую железную цепь на заброшенном участке, который принадлежит этой семье. Передвигаться животное практически не может. Там есть подобие будки, но она вся в дырах и завалена всяким хламом, так что собака туда не заходит. И в дождь, и в снег она лежала на голой земле. Сейчас жара, и в попытках спрятаться от солнца собака заходит за будку и лежит в собственных экскрементах – отодвинуться дальше мешает цепь. Животное сильно исхудало - кормят ее в лучшем случае раз в сутки, воды у нее нет вообще. По ночам пес жутко воет и плачет, пытается отгрызть цепь, злится и лает – из-за этого я уже практически перестала спать по ночам…

Покосившая будка с щелями - единственный приют для животного зимой и летом

«Пытались выкупить, но хозяин отказал»

Поначалу соседи пытались договориться с нерадивыми хозяевами собаки.

- Мы просили их забрать собаку к себе на участок, чтобы она не сидела целыми днями и неделями одна, предлагали забрать и пристроить в хорошие руки, даже предлагали выкупить у них эту собаку, чтобы прекратить издевательства, - рассказывает Оксана. – Ответ один: это моя собака, это мой участок, что хочу, то и делаю. Якобы она что-то там охраняет, хотя этот участок – это просто пустырь, на который они выбрасывают хлам. Я боюсь, что в том состоянии, в котором сейчас находится алабай, он просто не переживет зиму.

По словам соседей, это уже не первая собака, пострадавшая от действий этих хозяев.

- У них раньше был очень агрессивный пес, бегали от него всем поселком, - вспоминает Оксана. – В итоге они сами его отравили. Потом взяли дворняжку, посадили ее на ту же цепь. Но она жутко выла, и от нее тоже как-то избавились – в один момент она просто пропала. А потом хозяйскому сыну подарили эту собаку, но она тоже оказалась на цепи. Не понимаю, зачем издеваться над животным, даже если оно оказалось не нужным? Весь мы же предлагали забрать ее и найти новых хозяев. Собака добрая, когда мы делали фото - радовалась как ребенок, что к ней хоть кто-то подошел…

Приравнены к имуществу

Эксперты говорят: подобные случаи встречаются нередко, но решить ситуацию в правовом поле может быть непросто.

- Гражданское законодательство приравнивает животных к имуществу, - рассказал журналисту «КП-Самара» адвокат АБ «Хальченко и партнеры» Сергей Хальченко. – Поэтому, конечно, в первую очередь стоит пытаться договориться с хозяевами животного. Попытки выкрасть собаку, чтобы ее спасти, закон будет трактовать как хищение. Однако неравнодушные очевидцы могут поднять вопрос о жестоком обращении с собакой и нарушении правил содержания домашних животных. Как правило, суд привлекает к ответственности, если животному причинены страдания, получены увечья или оно погибло.

Неравнодушные соседи намерены обратиться за помощью в полицию.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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