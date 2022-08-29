В Волгу выпустили 2,5 тысячи мальков стерляди

Слева направо: мэр Жигулевска Илья Сухих, первый заместитель директора и главный инженер филиала ПАО «Русгидро» Алексей Богданов, и.о директора нацпарка «Самарская лука» Ольга Кожевникова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 августа в большое плавание по Волге отправились 2,5 тысячи мальков стерляди. Экологическую акцию в селе Винновка провел филиал ПАО «РусГидро» «Жигулевская ГЭС». Гидроэнергетики вносят свой вклад в восполнение биоресурсов уже пять лет подряд. За это время при поддержке предприятия акваторию Волги пополнили 12 500 мальков стерляди.

Партнером акции выступил национальный парк «Самарская лука». Также на акции присутствовал мэр Жигулевска Илья Сухих, представители нацпарка, председатель думы Жигулевска Юрий Смеловский и представители Росрыболовства.

Представители нацпарка «Самарская Лука» рассказали об истории обитания стерляди в Волге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда-то только вокруг Самарской луки было много так называемых рыбных дворов, в которых проживали до 10 000 человек. Почти все они занимались рыбным промыслым. Стерляди в Волге было в изобилии, она являлась неотъемлемой частью русского стола. Сейчас эта порода является ценной и она занесена в Красную книгу Самарской области. Для того, чтобы возродить ее присутствие в реке, на протяжении многих лет ведется политика восполнения биоресурсов. Свой вклад вносит и «РусГидро».

Представители нацпарка «Самарская Лука» рассказали об истории обитания стерляди в Волге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мальков вырастили послушники Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, которые занимаются этим с 2014 года. Их содержат в специальных условиях: кормят каждые полчаса, водную среду насыщают кислородом и постоянно прогоняют через биофильтр. Еще до выпуска в Волгу молодь адаптируют к температурному режиму речной воды.

Участники акции вылавливали мальков сачками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- ПАО «РусГидро» наш давний и активный партнер, который на протяжении более 10 лет сотрудничает с нацпарком «Самарская Лука». У нас много обустроено мест отдыха, экологических троп благодаря поддержки компании в лице Жигулевской ГЭС, - рассказала и.о директора нацпарка «Самарская лука» Ольга Кожевникова.

Монахи выращивают молодь по специальной технологии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экология - наше будущее

Один из принципов «Русгидро» - экологическая ответственность. Компания позиционирует себя как компания зеленой энергетики.

- Мы уделяем большое внимание экологическим программам. Все филиалы «РусГидро» на Волге занимаются восполнением биоресурсов нашей реки. Промышленность - это то, чем мы живем сегодня, а экология - это то, чем мы будем жить завтра и послезавтра, - отметил в своей речи первый заместитель директора и главный инженер филиала ПАО «Русгидро» Алексей Богданов.

Первый заместитель директора и главный инженер филиала ПАО «Русгидро» Алексей Богданов вылавливает мальков с улыбкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из специальных ванн мальков вылавливали ведрами, после взвешивания перемещали в специальные емкости и с пристани по желобам отправляли в большое плавание по Волге.

Жигулевская ГЭС выпускает мальков стерляди уже пять лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я человек, который родился на Волге, вырос на Волге. Я помню еще те времена, когда мы мальчишками на Жигулевской пристани с понтонов на червя ловили стерлядь. Нам было по 7-8 лет. Как человек, который вырос с удочкой в руках, хотел бы пожелать, чтобы мы вернулись к тем временам, когда наши дети могли бы ловить эту рыбу на удочку. Продолжая эту работу, которая сейчас ведется, через 5-10 лет наши дети смогут увидеть эту рыбу и мы сможем ее есть, не переживая, что нанесли урон природе, - подытожил Илья Сухих.

Молодь отправляют в реку по специальному желобу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА