«Это твой последний шанс!»: педагог «Голос. Дети» поделилась мнением о недостатке психологов на шоу

Ольга преподает вокал участникам шоу "Голос. Дети" Фото: с личной страницы в соцсети.

О плюсах и минусах детских шоу поговорили на радио Комсомольская правда с педагогом по вокалу шоу «Голос.Дети», педагогом РАМ им.Гнесиных, участницей шоу «Голос» 2 сезон, членом джазовых фестивалей, резидентом проекта «Джаз порт» и лидером «All See Band» Ольгой Синяевой.

- Вы работаете с детьми. Как их готовят к участию в программе «Голос. Дети»?

- Да, я много лет готовила детей. Есть очень большая проблема у нас в стране – вокалом с детьми занимаются, а психологически никто их не готовит. Конечно, я и другие педагоги выделяем время на психологическую подготовку артиста.

- Почему ментальному аспекту не уделяют должного внимания?

- Я всегда уделяю этому много времени. Но есть преподаватели, цель у которых одна – просто сделать классную песню и отрепетировать ее исполнение до такой степени, чтобы слушатели даже не думали, что ребенок в процессе выступления испытывает чувства, эмоции, в первую очередь, страх. На шоу «Голос. Дети» нет психологов. Вернее, их можно где-то найти, в крайнем случае, но обычно они не работают. Каждый редактор надеется на то, что родители проводят эту работу со своими детьми. Но, как правило, они делают только хуже, говоря: «Ты должен это сделать, во что бы то ни стало» или «Это твой последний шанс». Это самое страшное, что можно услышать от своего собственного родителя.

- Получается, такие конкурсы – не благо?

- Не благо. Я в своей жизни принимала участие в конкурсах не так часто, чаще я выступала на концертах. Гораздо приятнее подарить людям свои эмоции, чем прийти и петь, чтобы тебя оценивали. Оценка происходит в любом случае, но хочется получить отдачу от зрителя. Хотелось бы, чтобы на таких конкурсах появились психологи, а еще лучше – если они будут разбираться в музыке.