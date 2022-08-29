Массовое гвоздестояние, музыка сердца и хороводы любви: откровенный рассказ неофита «Протоки – 2022»

Красивый фестиваль прошел под Самарой Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Под Самарой завершился фестиваль «Протока»: три дня на фестивальной поляне на Мастрюковских озерах проходили разнообразные встречи и мастер-классы, посвященные самопознанию, йоге, здоровому образу жизни.

На фестиваль приезжают с детьми Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Увлеченные люди собрались здесь не только со всей России – некоторые мастера приехали из других стран. Послушать лекции от лучших специалистов и учителей, насладиться обществом друг друга и узнать что-то новое приехали тысячи человек.

Всем было интересно послушать мастеров практик Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Крупнейший фестиваль самопознания проходит в Самарской области с 2014 года. В 2020 и 2021 году он из-за ограничений проходил в режиме кемпинга – а теперь вновь вернулся на огромную поляну. Наш журналист побывал на фестивале впервые и рассказывает, чем он может заинтересовать даже тех, кто только задумывается о качественном обновлении своей жизни.

Медитация Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Столько красивых людей!

Для новичка «Протока» кажется удивительным местом красивых людей: яркие платья, юбки и шаровары, светящиеся глаза, восхитительные украшения и у мужчин, и у женщин. Конечно, я не о чертах лица – об общем впечатлении.

Поляна очень красиво украшена Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Может, больше улыбаются. Вокруг тоже красиво – мандалы на лесных тропинках, красиво украшенные сцены, развевающиеся на ветру ленточки. На фестивале больше 20 площадок – йога, медитации, психология, лечебное воздействие звука, массаж, проточные танцы, славянская культура, социальные танцы, энергетические практики. Все даже не перечислишь. Приезжают сюда и по одиночке, и целыми семьями – для детей работает детская площадка, на которой настоящие волшебники – волонтеры устраивают для них свой праздник, еще один фестиваль для самых маленьких - с мастер-классами, арт-уроками, увлекательными играми.

Танцы в африканской деревне Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

А взрослые могли поработать руками в Арт Лесу – сделать свечу намерения, создать ловца снов, нарисовать мандалы. Конечно же, не обошелся фестиваль без шествия кришнаитов с с украшенной цветами повозкой и огромного количества концертов музыкантов, которые играют светлую и добрую музыку.

Организаторы детской площадки получили книги от "Комсомольской правды" Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

На «Протоке» многие люди находят единомышленников или впервые пробуют какие-то практики. Когда я читала описание фестиваля, то немного боялась – соберутся мастера самопознания, а ты окажешься в меньшинстве. Но здесь никто никого не осуждает – наоборот, всегда готовы поделиться уже обретенными умениями, помочь. А еще никто не боится казаться смешным и странным – наверное, именно с этого начинается диалог с собой. Не зря же почти на каждой сцене обязательно звучали призывы – не бойтесь быть собой, не бойтесь слышать себя и делать то, что хочется именно вам.

Поднять гирю удавалось не всем Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Так что именно здесь те, кто просто приехал себя почувствовав, что хочет узнать что-то новое о себе, впервые пробует медитативные практики, начинает заниматься йогой, пробует осознанное дыхание и многие другие интересные занятия.

Гвозди, песни, хороводы

Конечно, новичков цепляют вещи зрелищные. По-особенному здесь - благодаря мастерам- хороводоводам - начинаешь воспринимать хороводы. Оказывается, это целый ритуал, направленный на закручивание энергетического вихря. Хороводы бывают мужские, женские и смешанные, и у каждого свое предназначение. А детская игра «ручеек» тоже приобретает особое значение: пройти через «берега» в виде двух цепочек людей нужно с закрытыми глазами. И когда понимаешь, что тебя поддерживают абсолютно незнакомые люди, направляют чьи-то руки, а вокруг незнакомые голоса шепчут добрые слова и пожелания, начинаешь плакать – от счастья.

У хороводов - сакральное значение Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Фестиваль - территория свободная от алкоголя, мяса и курения. И это тоже необычно - лично у меня здесь получилось попробовать множество интересных блюд из вегетарианской кухни. Суп из чечевицы или котлеты из нута оказались очень питательными, а шашлык из сейтана и просто напоминает курицу. В любом случае, даже для тех, кто не собирается менять пищевые привычки, это интересный опыт.

Круг гвоздестояния Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Потрясающим зрелищем стал круг массового гвоздестояния – люди, которые практикуют стояние на досках Садху взявшись за руки под медитативную музыку, пропевая мантру «Ом», стояли на гвоздях около 20 минут, не разрывая рук. Казалось, что они поддерживают друг друга и дарят силу - также поддержать каждого старались опытные тренеры и наставники. В один круг встали и опытные матера, и те, кто пробовал делать это лишь несколько раз. Были и новички – которые смотрели и вдохновлялись.

Подготовка к гвоздестоянию Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

- Я приезжаю на «Протоку» уже много лет, и каждый раз это открытие. Я увлекаюсь йогой, была на различных выездных ретритах. Но эта территория - особенная, здесь можно увидеть людей с другими увлечениями, познать что-то новое, постоянно знакомишься с новыми людьми и видишь дополнительные возможности самопознания, изучаешь свой внутренний мир еще лучше. Большое спасибо организаторам этого праздника! – поделилась своим мнением Анна, которая приехала на фестиваль из Перми.

Музыкальная программа была очень насыщенной Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Заключительный концерт прошел на главной сцене и всех гостей приветствовал организатор фестиваля, Евгений Митрофанов – Вэй Сан. Благодарили друг друга взаимно -и гости, и те, кто устроил этот праздник. И обещали встретиться уже через год – уже с новыми достижениями и знаниями.