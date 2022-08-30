Бизнес по-любви: в Самаре прошла выставка франшиз

Франчайзеры делились своим опытом ведения бизнеса

Бизнесмены из более 100 городов России 25 августа собрались в Самаре в отеле Лотте на крупной региональной выставке франшиз Franch Region. Предприниматели, франчайзи и франчайзеры объединились в желание развиваться, масштабироваться и повышать свои компетенции.

Крупнейшие франчайзеры представили свои франшизы, дали экспертизу в этой сфере. Маркетологи, юристы ответили на волнующие вопросы гостей. В выставке приняли участие большое количество компаний. Это «Гемотест», «Фасоль», «Ак Барс Банк», «СДЭК», «Галамарт» и другие. Любой мог выбрать бизнес на свой вкус и кошелек.

Выставка - эффективный канал продвижения

Собственник и руководитель организатора выставки компании «Франч регион» Кира Гофштадт отметила, что для франчайзеров выставка франшиз это один из эффективных каналов продаж, а также популяризации бренда в регионе, в котором проходит выставка.

Мы занимаемся продвижением франчайзинга в регионы РФ и страны СНГ, повышаем уровень образования местных бизнесменов, привозим интересных спикеров на каждую выставку. Самарский регион достаточно активен, здесь много бизнесменов, которые готовы покупать франшизы, а также создавать франшизы для своего бизнеса.

Предприниматели нашего региона ждали франшизную выставку несколько лет - с 2012 года. Кира Гофштадт объяснила, почему долго не проводилось мероприятие.

У нашей компании ранее план был из 10-12 выставок в год, сейчас мы этот план увеличили вдвое и в год мы проводим по 25 выставок. Просто мы раньше не успевали дойти до Самарского региона, так же, как и до, например, Владивостока и не только. В России много действительно активных регионов в сфере бизнеса и с нашим новым планом мы точно всех охватим, - говорит Кира Гофштадт.

Самарским предпринимателям было о чем задуматься

У каждого свой результат

Каждый предприниматель уходит с выставки со своим результатом. Для кого-то это продажа франшизы с выставки, для кого-то это анализ региона менталитета населения, чтобы понимать как строить систему продаж и вообще понимать, пойдет ли данное направление бизнеса в конкретном регионе. Кто-то хотел заявить о себе, или проинформировать, что вообще продает франшизу. Например, мало, кто знает, что «Пятерочка» также является франчайзером.

У компании «Галамарт» также свои интересы. В Самарском регионе представлены собственные магазины компании, но она открыта и для продажи франшиз. На выставке руководитель развития франшизы «Галамарт» Виктор Яковенко поделился с «Комсомолкой» советами, на что стоит обратить внимание при выборе франшизы.

Нужно оценить, насколько франшиза соответствует тем параметрам, которые заявляют. Обратить внимание, есть ли партнеры, собственные точки - это очень важно. Взять контакты, чтобы общаться с партнерами и после этого принимать решения. Выставка - хороший формат, чтобы пообщаться с потенциальными клиентами, люди приходят сюда, ища возможность диверсифицировать бизнес.

Еще важно, чтобы бизнес был по любви, ритейл точно должен быть таким. У наших партнеров, это так, все принимают участие операционно, - добавляет маркетолог компании «Галамарт» Ирина Мягель.