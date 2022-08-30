Импортзамещение, самозанятые и диалог с властью: в Самаре прошла большая бизнес-конференция

На мероприятии были все атрибуты юбилея

В этом году Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» отмечает 20-летний юбилей. 25 августа в отеле «Лотте» в Самаре собрались ее члены, партнеры и единомышленники. Также по случаю значимой даты состоялась юбилейная конференция «Бизнес – тренды 2022: вызовы и новая реальность». Генеральным партнером мероприятия выступило ООО «СТАЛЬТРАНС» в лице директора Николая Нелюбина, также его поддержала руководитель проекта Международного конкурса красоты и развития для бизнес-леди и экспертов Smart Queen Samara Эльмира Абуллина. Генеральным информационным партнером стал медиахолдинг «Комсомольская правда».

Самарское отделение «Опоры России» насчитывает более 170 участников. В нем работает 22 профильных комитета и комиссии, призванных помочь предпринимателям в решении их задач. Круг вопросов обширный: правовая защита, привлечение финансирования, получение государственной поддержки, налаживание деловых контактов внутри предпринимательского сообщества и многие другие.

Поздравить «Опору России» пришло много гостей

Несмотря на внушительный срок работы, организация не стоит на месте. В прошлом году появился новый комитет по бюджету и налогам. В этом - комитет легкой промышленности. И уже есть чем гордиться, о чем рассказывать. Член комитета легкой промышленности Екатерина Калячкина совместно с «Авророй молл» и при поддержке правительства Самарской области создали в торговом центре пространство самарских дизайнеров, где представлена их продукция - одежда, аксессуары и обувь. В проекте «Наши» представлены около двадцати самарских и тольяттинских брендов, среди которых в том числе члены комитета Самарского реготделение «Опоры России».

Помогают всем

Организация открыта для всех, подчеркивает руководитель самарского регионального отделения «Опоры России» Ирина Титова.

- В год на наших мероприятиях участвуют около 6000 предпринимателей. К нам может прийти любой бизнесмен, не состоящий в «Опоре», - говорит она. - Когда в годы пандемии многие предприниматели столкнулись с проблемами, мы принимали по 100-150 звонков в день и не разделяли, кто нам звонит - член организации или нет.

Спикеры конференции рассказали об итогах деятельности организации, об успешных кейсах и проблемах, которые могут возникнуть в новой экономике

В период пандемии более отчетливо проявилась значимость организации. Совместными усилиями удалось помочь многим, в том числе спасти от банкротства тольяттинского бизнесмена Максима Рощина, которому нечем в то время было платить за кредит. Его центры по дополнительному образованию детей были закрыты. Тогда Ирина Титова подняла этот вопрос на антиковидном штабе в правительстве Самарской области перед губернатором. Дмитрий Азаров поддержал предпринимателя и сейчас он не только существует, но и расширяет географию присутствия бизнеса.

Диалог бизнеса с государством

«Опора России» помогает наладить контакт с государством, донести до него предложения, проблемы бизнеса. Тут сильно пригождается опыт Ирины Титовы - помимо того, что она сама является предпринимателем, когда-то возглавляла департамент развития и поддержки предпринимателей в регионе.

Ирина Титова поздравила членов организации с праздником

- Человек с таким опытом на одном языке разговаривает и с чиновниками, и с предпринимателями. Она видит проблему изнутри и может донести ее до власти на понятном ей языке. Это очень ценно. Ведь сейчас нужно качественно взаимодействовать с государством, государство не слышит отдельного предпринимателя, оно слышит объединения. «Опора России» представляет малый и средний бизнес. Она понимает, чем живут предприниматели именно этого сегмента и чем им можно помочь. Например, вопрос с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями, как им помочь развиваться и как сделать так, чтобы слой предпринимателей, который конкурирует с ними не ушел в серую зону. Эта одна из тем, которую обсуждали на конференции - отмечает член координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александр Кобенко.

Самарское реготделение плотно работает с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуардом Харченко.

Бизнес-конференция была посвящена новым реалиям в экономике

- Те вопросы, которые поднимает бизнес по мерам поддержки, инфраструктурным проектам, нацпроектам, мы консолидировано обсуждаем. Дальше транслируем на уровень губернатора, правительства, профильных министерств. У меня есть прямой диалог со всеми министерствами. Очень много предложений, не только проблем. Обращаются с идеями, бизнес-планами, - говорит о взаимодействии с организацией уполномоченный.

Адаптация к новой экономике

Сейчас предприниматели столкнулись с новыми вызовами. Как наладить импортозамещение, работать в условиях ковидных ограничений и санкций, как перестраиваться бизнесу в современных условиях, чтобы оставаться на плаву и быть эффективным - вот лишь некоторые из них. «Опора России» работает над решением этих задач.

Например, связывает российских бизнесменов и предпринимателей других стран. Член комитета по торговле «Опоры России» Анна Козарез рассказывает, что пищевые предприятия начали работать с новыми поставщиками из Китая, Узбекистана, Таджикистана, Ирана по упаковке и ингредиентам.

За 20 лет своего существования «Опора России» доказала, что она эффективно помогает и развивает бизнес.

- За это время организация прошла становление и стала участником «большой четверки», в которую также входят «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленная палата. Она присутствует на всех президентских площадках. Желаю, чтобы и дальше наша организация развивалась и росла, - подытожил член президиум правления, председатель Хабаровского отделения «Опоры России» Сергей Мазунин.