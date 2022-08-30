Новокуйбышевские нефтепереработчики поделились с горожанами «Энергией жизни»

Сотрудники НК НПЗ отметили свой праздник по-спортивному. Фото АО «НК НПЗ»

Новокуйбышевский НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») поддерживает и развивает направление на здоровый образ жизни у своих сотрудников. Ведь здоровье и активный образ жизни - источник эффективной и успешной работы. Специалисты НК НПЗ не только профессионалы своего дела, но и любители разных видов спорта. И завод их в этом поддерживает.

На НК НПЗ сегодня функционируют 34 спортивные секции и группы здоровья, в которых занимаются более 3000 заводчан и члены их семей.

Вот и свой профессиональный праздник работники предприятия для всех горожан решили отметить по-спортивному. В преддверии Дня нефтяной и газовой промышленности Новокуйбышевский НПЗ устроил городской праздник в формате дня здоровья под названием «Энергия жизни».

Заводчане с удовольствием участвовали в соревнованиях. Фото АО «НК НПЗ»

Более 600 человек в солнечный субботний день собрались на стадионе «Нефтяник». Взрослые разделились на команды. Участники прыгали в гигантских ластах, бежали в крутящемся колесе, скакали на резиновых лошадках и проходили другие веселые испытания.

Играть в большие шахматы было интересно всем — от мала до велика. Фото АО «НК НПЗ»

Для детей подготовили другие развлечения - боулинг, надувной батут, гольф, шахматы. Также новокуйбышевцы сразились в мини-футбол и пляжный волейбол. Все желающие могли сдать нормы ГТО. Гостей праздника бесплатно угощали кислородными коктейлями.

Ребята постарше могли проверить свою спортивность в соревнованиях. Фото АО «НК НПЗ»

Главная ценность - люди

Старт мероприятию дал генеральный директор Новокуйбышевского НПЗ Сергей Голицаев. Он отметил, что все победы предприятия, которые были достигнуты в этом году, - это, прежде всего, заслуга работников завода. А побед немало.

Так, сборная предприятия завоевала второе общекомандное место на Седьмых летних спортивных играх «Роснефти», которые недавно прошли в Самаре. Центральная заводская лаборатория предприятия признана лучшей по итогам межлабораторных сравнительных испытаний. А старший лаборант химического анализа Елизавета Афанасьева стала победительницей корпоративного Чемпионата рабочих профессий «Ворлдскиллс» НК «Роснефть». Четверо молодых специалистов НК НПЗ стали победителями научно-технической конференции молодых специалистов «Роснефть». И это далеко не все достижения.

- Сегодня на предприятии трудятся 3700 человек. Все, что нами достигнуто, - это ваш добросовестный ежедневный кропотливый труд. Не без гордости могу сказать, что вы - золотой фонд отрасли, - сказал Сергей Голицаев.

В активностях участвовали целыми семьями. Фото АО «НК НПЗ»

Символично, что все эти победы пришлись именно на этот год - год 70-летия города Новокуйбышевска, жизнь и развитие которого неразрывно связаны с НК НПЗ.

Одно из испытаний — перетягивание каната. Фото АО «НК НПЗ»

Весело и спортивно

Каждая из трех команд на празднике представляла определенный цех завода. Участники выложились по полной. Не всем по зубам оказались прыжки на резиновой лошадке, но спортсмены отнеслись к испытаниям с юмором и нисколько не огорчались, если у них что-то не получалось. На газоне их поддерживали многочисленные болельщики.

Заводчане доказали, что у них есть командный дух. Фото АО «НК НПЗ»

После соревнований участники поделились с «Комсомолкой» своими впечатлениями. Семья Пузиковых - Дмитрий и Марина - потомственные нефтепереработчики и коренные новокуйбышевцы. Оба работают в цехе водоснабжения и водоотведения. Глава семьи трудится на предприятии 17 лет и все эти годы активно участвует во всех спортивных мероприятиях. Теперь вместе с женой и сыном Семеном пришли поучаствовать в веселых стартах. Зимой катаются на лыжах, а летом плавают и играют в бадминтон и теннис.

Дмитрий Сухобрус, старший машинист турбинного оборудования цеха энергопроизводства, пришел на праздник с сыном Мишей и дочкой Ангелиной. Пока дети прыгали на батуте, их папа ловко и быстро проходил все препятствия.

- Это прекрасно, что в честь профессионального праздника заводчане вместе с семьями провели выходной активно, задорно и по-спортивному. Привлекли к этому всех желающих горожан. Моя семья, как и родной коллектив цеха, всегда вели активный образ жизни и всегда были в первых рядах на всех спартакиадах. Поэтому сегодняшние испытания были для меня очень легкими. Мой любимый вид спорта - шахматы, также нравится легкая атлетика, занятия на турнике, кататься на лыжах и коньках.

Победителей ждало заслуженное признание.

Все участники «Энергии жизни» получили кубки и ценные призы. А праздники в таком формате теперь будут проводиться на постоянной основе.