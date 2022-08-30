«На Спартакиаду ехали за золотом»: интервью с игроком «Самары» по баскетболу 3х3 Виктором Кашиным

Виктор Кашин – воспитанник самарского спорта, он играл за БК «Самара» в классическом баскетболе, а теперь защищает цвета клуба в баскетболе 3х3. Фото: БК «Самара».

Мужская сборная Самарской области по баскетболу 3х3 вернулась со Спартакиады с бронзовыми медалями. Одним из тех, кто завоевал эти медали, был воспитанник самарского баскетбола Виктор Кашин.

Расспросили Виктора о Спартакиаде, карьере, переходе в баскетбол 3х3 и возвращении в Самару.

- Ты доволен бронзой на Спартакиаде?

- Доволен, но не до конца. Команда у нас сильная, и мы ехали за золотом. Мы должны были играть в финале.

- Была возможность зацепиться за золото?

- Была, но мы проиграли в полуфинале - немного недооценили команду Пермского края. Самое интересное, что мы обыгрывали ее в групповом этапе, а в полуфинале, видимо, не справились с давлением.

Мы обыграли серебряных призеров Олимпийских игр из Москвы, должны быть еще выше. Рассчитывали на 1-2 место, но получилось, как получилось.

- Насколько высок уровень команд на Спартакиаде?

- Уровень крайне высок. Команды были собраны со всех областей, и лучшие баскетболисты 3x3 приехали в Москву защищать свои регионы. Турнир очень серьезный, и я считаю, что нужно чаще проводить такие мероприятия.

- Расскажи, как все было организовано.

- Организация на высшем уровне. Хочу сказать спасибо всем, кто принимал в этом участие. Все было очень качественно. Было ощущение, что я на олимпийских играх.

- Когда вашей команде сообщили, что вы участвуете?

- 15 июля нам сказал об этом президент клуба Камо Сергеевич Погосян. Вообще, мы готовимся к чемпионату России, а самое важное соревнование перед чемпионатом – Спартакиада.

- Вы рассматривали этот турнир как товарищеский или как что-то более серьезное?

- 50 на 50. С одной стороны мы просто отрабатывали командное взаимодействие, с другой – не должны были ударить в грязь лицом. Перед чемпионатом России такой опыт пошел на пользу.

- Где вы будете играть в новом сезоне?

- Ближайший турнир у нас пройдет в октябре, а где и в каких числах - неизвестно. После Кубка России будет еще Суперкубок – там сыграет победитель Кубка.

- Как проходит подготовка к сезону? Как вы тренируетесь?

- Цикл такой: три дня тренируемся - один отдыхаем, потом два дня тренируемся - один день отдыхаем. Утром качалка, вечером зал. Сейчас мы в очень хорошей форме.

Виктор Кашин в программе «Фан-зона» на радио «Комсомольская правда» в Самаре. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

- Всю жизнь ты играл в баскетбол 5x5. Отличаются ли тренировке в формате 3x3?

- Да все одно и то же. Летом я постоянно играю на улице 3x3. Раньше это называлось стритбол, и я вырос на нем. Единственное, чем большой баскетбол отличается от игры 3x3 – это динамика. Второй вариант более динамичный, ты всегда в движении. А 5x5 - это классика.

- Тебе комфортнее играть в большой баскетбол или в 3x3?

- Да и там и там хорошо. Я и в футбол умею играть (смеется). Люблю все, что связано с мячом.

- Кажется, что в Самаре баскетбол 3x3 развивается очень быстро. Это так?

- Баскетбол 3x3 быстро развивается по всей стране. Это олимпийский вид спорта, и он всегда будет на хорошем счету.

- Если сравнивать Самару с другими регионами и с Москвой – как у нас обстоят дела с развитием этого спорта?

- Самара очень сильно развивается во всех видах спорта. И с каждым годом 3x3 становится лучше и лучше. От других регионов мы точно не отстаем.

- Расскажи, как ты перешел в баскетбол 3x3?

- Мне позвонил Камо Сергеевич Погосян и предложил поиграть в баскетбол 3x3. Долго думать не стал - приехал в Самару и подписал контракт. Я пришел с большими амбициями - хочу завоевывать медали.

- Медали обговаривались с Камо Сергеевичем?

- Да, все обговаривали. В апреле был турнир «Лига губернатора», и мы с парнями, с Дмитрием Головиным, Константином Кадыковым и Николаем Рогожкиным, сыграли в этом турнире. В финале выиграли у БК «Самара». Я Камо Сергеевичу сказал, что в Самарской области нужно сделать две команды. Мы представляли команду зоомагазина «Пес его знает», а Камо Сергеевич позвонил и предложил контракт в БК «Самара». Президент клуба заявил, что они берут максимальную планку и хотят играть минимум в финале кубка России.

- Ты представлял команду ветеринарного магазина «Пес его знает». Почему именно она?

- У Дмитрия Головина есть друг, он владелец этого магазина. Прошлым летом мы играли много турниров за эту команду – выиграли «Лигу губернатора», выиграли чемпионат Самарской области, путевку на Кубок России забрали, а на «Samara Open» заняли второе место.

- Легендарная у вас команда по местным меркам.

- Да, у нас все баскетболисты очень хорошие были, все именитые, перспективные, молодые.

- Ты говорил, что баскетбол 3x3 - не новый для тебя спорт, что ты уже им занимался. Где?

- Просто выходил во двор на площадку и играл с пацанами. Потом мы заявлялись на различные любительские турниры. И в сборной России по 3x3 я успел побывать.

- Когда ты играл на площадке во дворе с пацанами, тебя узнавали?

- В основном дети. Мы стали обладателями Кубка России в год пандемии, проводили много мастер-классов, и дети нередко узнавали нас на улицах. Приятно, что я смог быть им полезен и чем-то запомнился.

За свою карьеру Виктор где только не был – в Саратове, Иркутске, Ярославле, Казахстане, выступал за кадетскую, юниорскую и молодежную сборные России. Фото: БК «Самара».

- Ты много лет провел в «Автодоре», но за основную команду так и не сыграл. Почему?

- Я подписал контракт и поехал в Испанию на сборы. Меня спросили, хочу ли я в аренду. Я решил, что если игрового времени получать не буду, то лучше поехать и развиваться дальше. Потом подписал контракт с «Иркутом», получал там по 40 минут игрового времени и был одним из лидеров. Но я благодарен «Автодору», потому что если и играл, то играл с взрослыми, даже когда был в юношеской команде. И у нашей команды был очень сильный состав.

- Тебя считали очень перспективам игроком. Чего не хватило, чтобы играть в Единой лиге ВТБ?

- Если и винить, то себя. Где-то меня, конечно, не раскрутили должным образом. Я говорю о работе агента. Где-то просто недооценили.

- Ты чувствуешь, что у тебя был потенциал играть на самом высоком уровне?

- Да он и сейчас есть. Я мог и в 19 лет подписать профессиональный контракт. Дело в том, что здесь не все зависит от самого игрока - есть множество других факторов.

- В 2014 году тебя и двух других ребят отчислили из сборной России по баскетболу до 20 лет и целый год ты провел без баскетбола. Насколько было тяжело?

- Без профессиональных игр было, конечно, плохо, но я оставался в расположении клуба, у меня был действующий контракт с «Автодором». Я тренировался с Кортни Фортсоном - он был лучшим в ВТБ, и очень много я у него перенял, хоть и подсдал в игровом плане из-за дискфалификации. Мы - люди, а людям свойственно ошибаться.

- Дисквалифицировали вас из-за того, что вы нарушили режим. Но вы же были такие не одни, почему такое жесткое наказание? Потому что сборная провалила Евро?

- Не знаю. В любом случае, мы подвели команду и не должны были этого делать.

- Ты - воспитанник саратовского «Автодора». Расскажи, как ты там оказался.

- С семи лет я начал заниматься у Камо Сергеевича [Погосяна, нынешнего президента БК «Самара»] в самарской команде «Урарту». Я очень хорошо выступал за свой клуб и мне предложили профессиональный контракт в «Автодоре». Мне было 15, и контракт подписывала моя мама, потому что я не имел права этого делать. Саратовчане договорились с Камо Сергеевичем, и я уехал. Контракт был заключен на 8 лет - с 15 до 23. Вообще меня с детства готовили к тому, что у меня будет профессиональная карьера в баскетболе. И я шел к этому целенаправленно.

- В какой момент пришло осознание, что ты - профессиональный игрок?

- Когда я приехал с мамой в Саратов. Она посмотрела, где мы будем жить, где будем питаться. Мама была на моей тренировке, смотрела, как выглядит жизнь профессионального баскетболиста. Потом мы подошли к тренеру, и мама попросила, можем ли мы приехать после Нового года - тренер разрешил.

Когда я приехал второй раз, то тренировался и играл со взрослыми мужиками в Высшей лиге.

- Как родители отнеслись к такому развитию твоей карьеры?

- Родители обсуждали это с тренером, с Камо Сергеевичем, и они были только за.

- Не кружилась голова от такого?

- Нет, я наоборот кайфовал от этого. Да, иногда проседал чисто физически, но в обиду себя никогда не давал и при необходимости цеплялся с парнями, которые старше меня. Я понимал, что я младше и на меня возлагали большие надежды.

- Как тебя приняли в команде?

- Хорошо, как молодого перспективного игрока. Поддерживали, давали советы.

- Как получилось, что ты оказался в чемпионате Казахстана?

- Когда играл в «Буревестнике», мы немного не ладили с тренером, и контракт пришлось расторгнуть. Потом пришло сразу два предложения – из Армении и Казахстана, и я выбрал второй вариант.

Однажды мы участвовали в турнире с любительской командой, выиграли его, это было в Казахстане. Руководство клуба «Барсы Атырау» заметило меня, предложило контракт, я, недолго думая, согласился. Меня приняли на высшем уровне, мне все нравилось. Мы стали серебряными призерами чемпионата Казахстана, это очень даже неплохо.

Единственный минус – я жил отдельно от семьи. Было тяжело и мне, и жене, хоть она и понимала, что профессиональный спортсмен постоянно меняет место своего обитания. Жена, кстати, тоже баскетболистка, очень известная. В 16 лет стала чемпионкой Европы. У нее есть разряд мастера спорта и значок, даже у меня нет такого (смеется).

- Она не подкалывает тебя по этому поводу?

- Нет, она все понимает и полностью меня поддерживает.

- Как тебе жизнь в Казахстане?

- Очень понравилось. Страна очень дружелюбная, на улицах все узнают. Из городов понравилась Алма-Ата.

- Баскетбол в Казахстане не особо популярен. Это так?

- В Атырау баскетбол очень любят. Для них второе место в чемпионате – это первое. Однажды Атырау обыграл «Астану», и это была настоящая сенсация.

- Было такое, что ты приехал в новое место и спросил себя: «Куда я, черт возьми, попал?»

- Когда я первый раз поехал в США, в Вашингтон. Я прилетел и не понял, куда я попал. Потом осознал, что это настоящая Америка! Мы играли со школьниками, и ребята показывали просто феноменальный уровень. Каждый матч играют так, как будто они в финале. Не поверишь - мы им проиграли. Сборная России в своем возрасте проиграла обычным школьникам.

- Как жена отнеслась к переезду в Самару спустя 10 лет?

- Нормально. Я с ней всегда советуюсь, перед переездом сюда тоже это сделал, и она была рада приехать в мой родной город, к маме, родственникам, друзьям.

- Самара сильно изменилась?

Определенно да. Особенно поменялся город после чемпионата мира по футболу. До этого Самара была как Саратов. У нас очень красивая набережная, вкусное пиво. Футбол у нас классный. Я горжусь этим городом, хоть и не родился здесь. Я благодарен Самаре – здесь мама с папой родились, и карьера моя родилась тоже здесь.