Отец и сын, устроившие стрельбу в кафе в Сергиевском районе, избили сельчанина

Пострадавший сообщил о произошедшем в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с «серноводской кущевкой», которую устроили в Сергиевском районе местные жители, стремительно набирает обороты. Не успели утихнуть возмущения вокруг стрельбы в местном кафе, как виновники – Дмитрий и Лев С. – вновь оказались в центре скандала. На этот раз сельчане уличили отца и сына в похищении и избиении человека. «Комсомольская правда» выяснила подробности у жителей района.

«Был в рабстве, но смог убежать»

Очередное происшествие с участием буйного семейства произошло в ночь с 24 на 25 августа. Как сообщили «КП-Самара» местные жители, Дмитрий и Лев С. похитили своего бывшего «работника» – Виктора А. Мужчину выволокли из дома поздно ночью и увезли на разборки.

– В селе Красноярка у Дмитрия и Льва С. есть ферма. Там они держат бедолаг, заставляют бесплатно на них работать. Виктор А. как раз был одним из этих рабочих и он сбежал. Они об этом узнали. В ночь с 24 на 25 августа Дмитрий и Лев С. ворвались к пострадавшему в дом, избили мужчину и его родственника, который тоже там находился, – рассказал «КП-Самара» собственный источник.

То, что происходило дальше, трудно укладывается в современные реалии. По словам местных жителей, после избиения отец и сын затолкали Виктора А. в машину и увезли на ферму, где заперли в подвале.

– Они продержали его в подвале всю ночь, избивали. Утром Виктор А., под предлогом того, что пошел кормить скотину, убежал от них. Сразу после этого он и его родственник обратились в полицию. Теперь Дмитрий и Лев звонят им и угрожают убийством, – рассказывают сельчане.

Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, заявление правоохранителям действительно поступало. В данный момент все материалы находятся в следственном комитете. «Комсомолка» обращалась за комментарием в СУ СК по региону, но там не смогли прокомментировать ситуацию.

«Домашний арест не мешает им творить беспредел»

В этой жуткой истории есть еще один интересный нюанс. По словам местных жителей, Дмитрий и Лев С. в настоящий момент находятся под домашним арестом, без права выхода из него. Как сообщает «КП-Самара» собственный источник, указанная мера пресечения была выбрана им в начале августа. Под домашний арест мужчин отправили в связи с происшествием, которое произошло в июне 2022 года. Тогда Дмитрий и Лев С. в компании друзей ворвались в кафе в поселке Серноводск. Отец и сын заявились на открытие заведения и устроили разборки.

По информации источников, мужчины начали уверять, что открывать кафе на территории Серноводска без их ведома запрещено, поскольку они - цитата: «являются хозяевами всей серноводской земли». Кричали, что им плевать на все и всех, что они, мол, не боятся полиции.

Владелец кафе пытался уладить конфликт мирным путем, однако буйную компанию такой расклад не устроил. В результате разборки закончились массовой дракой, в конце которой Лев С. открыл стрельбу. Позднее история дошла до полиции, по данному факту было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Тогда сельчане, уставшие от нападок семейства, вздохнули спокойно. Однако мирная жизнь закончилась в ночь с 24 на 25 августа.

– Мы никак не можем понять, почему на Дмитрия и Льва С. не могут найти управу. В этой ситуации интересно то, как люди, которые находятся под домашним арестом без права выхода, покинули дом и совершили другое, не менее тяжкое преступление. Обстоятельства им не нужны – напились, сели в машину и поехали вершить свое правосудие, – негодуют местные жители.

Сельчане надеются, что однажды семейство получит заслуженное наказание и тогда они вновь смогут вздохнуть спокойно – на этот раз навсегда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Открытие в стиле 90-х: в Самарской области отец и сын устроили стрельбу в новом кафе (подробности)