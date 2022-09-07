«Называет блокадниц рабами и быдлом»: под Самарой дачники жалуются на председателя-узурпатора

Помочь дачникам пообещал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн Фото: Александр ГЛУЗ

Под Самарой дачники жалуются на председателя-узурпатора. По их словам, мужчина захватил власть в СНТ, требует денег за невыполненные работы, отключает несогласным воду и электричество. На произвол дачники пожаловались депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну.

«Собирает наличку и не дает отчета»

Активистка СНТ «Кинап» в Волжском районе Светлана рассказывает: два года назад дачное товарищество возглавил новый председатель.

- Старый сложил с себя полномочия из-за возраста, и в момент неразберихи тот предложил свою кандидатуру, - вспоминает Светлана. - Тогда дачники пошли у него на поводу, но очень скоро об этом пожалели. С нас собирают деньги, причем исключительно наличкой. Но никакие работы не выполняются, и отчета нам тоже не дают.

«Отобрал протокол по дороге в администрацию»

С несогласными председатель разговаривает жестко и не стесняется в выражениях.

- Называет блокадниц, ветеранов рабами и быдлом, отключает воду и свет по своему усмотрению, - перечисляет Светлана. - Мы переизбрали его в 2021 году, но протокол до администрации не довезли - он просто по дороге отобрал бумаги у девочек, которые их везли. А новое собрание пенсионеры уже проводить боятся...

Александр Хинштейн заверил, что инициирует финансовую проверку по платежам за невыполненные работы. Депутат отправит запросы в полицию и прокуратуру.

- А вот сменить председателя вы можете только на собрании, поэтому его необходимо провести, - отметил Александр Хинштейн. - Это же касается и угроз. Чтобы полиция приняла заявление, их нужно зафиксировать.