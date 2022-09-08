Двухэтажную квартиру с 12 комнатами продают в Самаре за 25 млн рублей. Показываем, что там есть

В квартире есть все для приятного отдыха: барная, сауна и бильярдная Фото: Авито.

В Самаре выставили на продажу самую большую квартиру. В ней 12 комнат, и она занимает два этажа. Владелец запросил за хоромы в центре города 25 млн рублей. Показываем, что там есть.

Квартира расположена в кирпичной пятиэтажке в Студенческом переулке, прямо за зданием правительства Самарской области и рядом с площадью Славы. Площадь жилища, которая может похвастаться дизайнерским ремонтом и старинной мебелью, составляет 400 кв. м. «Маленький» островок счастья занимает 4 и 5 этажи дома.

В квартире сделан дизайнерский ремонт Фото: Авито.

– В квартире 12 комнат и три санузла. Есть гардеробные, сауна, каминный зал с двухсторонней топкой и антикварной мебелью, а также старинный палас ручной работы, бильярдная, барная с собственной кухней. Дом оснащен системами видеонаблюдения и охраны. Двор закрытый, есть детская площадка, – расписывает прелести жилья продавец.

В мини-дворце есть каминный зал с двухсторонней топкой и антикварной мебелью Фото: Авито.

Судя по фото, во всей квартире действительно много старинной и антикварной мебели, предметов быта. В комнатах есть несколько диванов, выполненных в разных цветах и стилях. Также много стульев/кресел, какие можно было встретить во дворцах царственных особ.

Просторная кухня занимает площадь в 25 кв. м Фото: Авито.

Почти все светильники тоже сделаны под старину. Однако встречаются в жилище и более современные предметы – телевизоры, новая плита. В дизайне преобладают белые, бежевые и коричневые оттенки. На полу, вероятно, уложен паркет. Санузлы продавец не показал. Так что, есть ли там золотые унитазы или старинные ванны на витых ножках, остается только гадать.

Хоромы занимают 4 и 5 этажи дома в Студенческом переулке Фото: Авито.

– Рядом с домом расположены набережная, вузы, театры, цирк, школы, садики. Все в шаговой доступности. Берем тапочки и заселяемся! – отмечает владелец.

В квартире много антикварной мебели и предметов быта Фото: Авито.

Хотя продавец и запросил за квартиру 25 млн рублей, он готов рассмотреть другие варианты. К примеру, он согласен обменять свой мини-дворец на жилье в Казани.

Эта комната похожа на дамскую - здесь преобладают нежные цвета: белый и розовый Фото: Авито.