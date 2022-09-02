Лист алоэ на лоб, а на носу овсянка: разбираемся вместе с самарским косметологом, так ли полезны для лица домашние маски

Алоэ или овсянка - что выбрать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето подходит к концу, бронзовый загар постепенно сходит, а кожа начинает просить более тщательного ухода. В погоне за красотой и молодостью девушки записываются на процедуры косметолога, а некоторые начинают искать «проверенные» бабушкины рецепты и обильно поливать лицо касторовым маслом. «КП-Самара» решила проверить, действительно ли народные средства могут заменить профессиональную косметику, а косметолог развеял мифы об использовании средств, которые изначально не были предназначены для нежной кожи.

Осенью, когда палящее солнце постепенно начинает остывать, а духота сменяется на влажный холодный ветер, девушки начинают обращать внимание, что кожа лица становится тусклой и безжизненной. Стараясь хоть как-то привести эпидермис в нормальное состояние, мы начинаем судорожно вымазывать тонны кремов на лицо, руки и все тело. Но давно известно, что применение косметики, которая не подходит типу кожи, не только бесполезно, но и порой крайне опасно. Например, девушкам с природной сухой кожей категорически запрещается высушивать ее еще больше, так как это может привести к раздражениям, высыпаниям и преждевременному старению. Не зная состав и предназначение косметической продукции, красотки рискуют испортить свое лицо, а затем долго, дорого и упорно восстанавливать здоровье в профессиональных кабинетах косметологов и даже пластических хирургов. Чтобы избежать такого плачевного исхода, наш журналист вместе с владелицей и руководителем самарской сети студий разумного ухода за собой Тамарой Мельниковой разобрался – что такое хорошо, а что такое плохо.

Лист алоэ принесет коже спокойствие? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Миф №1. Хозяйственное мыло от прыщей и морщин

Мало кто слышал о существовании магического хозяйственного мыла, которое без труда справляется с любыми пятнами на одежде, отлично отмывает застаревший жир со сковородок и т. д. Если это мыло такое волшебное, то почему бы не помыть им свое лицо – подумали тысячи женщин и начали намыливать вонючую коричневую субстанцию на свое лицо. Результат получился непредсказуемым – кто-то действительно избавился от высыпаний, а у других кожа на лице начала буквально слазить, как змеиная. Давайте разберемся, почему одни восхваляют хозяйственное мыло в косметических целях, а другие даже попадали на хирургический стол, чтобы спасти себя от химического ожога.

Мнение косметолога: Хозяйственное мыло – очень сильный щелочный продукт, который не только сушит и обезвоживает кожу, но и приводит кожу в очень сильный щелочной баланс. В норме ph баланс кожи слабо-кислый, именно в таком состоянии он предотвращает развитие патогенной флоры и бактерий. Используя хозяйственное мыло создается обратный эффект – мыло разрушает ph баланс, защитный слой и создает прекрасные условия для развития бактерий.

Также мыло смывает полностью защитный барьер, кожа начинает шелушиться и это создает ворота для входа вторичной инфекции, таких как пыль, грязь с рук и так далее.

Мыло «помогает» тем, у кого очень жирная кожа, то есть защитный барьер дольше выдерживается. Более тонкая кожа выдерживает меньше.

Чем заменить: Для очищения кожи рекомендую использовать профессиональные средства, а именно пенки/гели для умывания, в том числе для жирной кожи, которые имеют слабо-кислый ph. Таких очень большое количество сейчас на разный кошелек.

А может масочку с касторкой? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Миф №2: Касторовое масло от глубоких морщин

Только одно слово «касторка» вызывает резкий приступ тошноты. Но барышни ради красоты готовы выдерживать любые испытания. Интересно, что касторовое масло производят из клещевины – токсичного и ядовитого растения, которое в пять раз опаснее цианистого калия. Но, к счастью, медицинский препарат не имеет опасную концентрацию и зачастую смешивается с подсолнечным или кунжутным маслом, поэтому доля клещевины составляет не более 10%. Этого достаточно, чтобы токсины оказывали лечебные свойства. Согласно исследованиям, при нанесении касторки на кожу, рицин вызывает местное раздражение и усиливает кровообращение, что, в свою очередь, активизирует процессы регенерации.

Мнение косметолога: Образование глубоких морщин связано с тем, что нарушена работа глубокого мышечного слоя. Воздействовать на такие морщины касторовым маслом или любым другим совершенно бесполезно и неэффективно.

Чем заменить: Для борьбы с глубокими морщинами помогают такие процедуры, как массаж лица, а также гимнастика для лица. Но важно учитывать, что упражнения должны подбираться индивидуально. Если это не помогает, то можно воспользоваться введением филлеров (наполнителей).

Миф №3. Сок алоэ от любых несовершенств

Алоэ – это уникальное растение, которое масштабно используется в косметологии. Сок алоэ благотворно воздействует на кожу, смягчает и успокаивает ее, а также питает, оздоравливает и омолаживает. Однако не все врачи верят в целебные свойства этого растения. Так, Американская ассоциация исследований в области онкологии (AACR) полагает, что свежее алоэ является потенциально опасным и канцерогенным, что провоцирует онкологические заболевания. Конечно, все полезное должно быть в меру и использоваться аккуратно. Алоэ не исключение, поэтому стоит прислушаться к советам профессионалов, чтобы не навредить своему здоровью.

Мнение косметолога: Любые косметические средства на основе сока алоэ прекрасно работают. Но сок, выжатый непосредственно из листьев алоэ, нельзя использовать вместо крема для лица, так как он обладает канцерогенными и аллергическими свойствами. Ценен именно очищенный сок алоэ, который используется в профессиональной косметике.

Чем заменить: Для того, чтобы эффективно увлажнить кожу, можно использовать крема с гиалуроновой кислотой, которые также имеют хорошие противовоспалительные и омолаживающие свойства.

Интересно, чем поможет коже овсянка? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Миф №4. Овсянка и кофейная гуща, как натуральный скраб

Продолжая тему целебных растений, нельзя не включить в список народных рецептов красоты маску из овсянки. Издревле считалось, что овсянка – это каша красоты, так почему бы не использовать ее не только внутрь, но и как наружное средство. Овсяные хлопья обладают не только целебными свойствами, но и отлично отшелушивают ороговевшие частички кожи и выравнивают

несовершенства. Многие ставят рецепты масок из овса на первое место в домашнем уходе за кожей и доверяют каше даже больше, чем профессиональным пилингам.

То же касается и кофе. Молотые кофейные зерна также славятся своими абразивными свойствами, но более жесткими, чем овес. Скрабы на основе кофе используются в основном для тела, нежели для тонкой кожи лица. Такие средства отлично тонизируют кожу, разжижают кровь, что приводит к расщеплению целлюлита. Те, кто пробовал скрабы на основе молотого кофе, в один голос утверждают, что это работает, если проводить процедуры регулярно.

Мнение косметолога: Перемолотую в мелкую крошку овсянку можно использовать в качестве пилинга, но действие ее очень-очень поверхностное и почти безрезультативное. А вот скраб из кофе категорически нельзя использовать в качестве пилинга, так как перемолотая крошка имеет очень острые края и не очищает кожу, а царапает её, тем самым создавая почву для развития патогенных бактерий.

Чем заменить: Для глубокого очищения рекомендую использовать энзимные пилинги на основе бромелайна, папаина или рисовых отрубей. Они очень мягко растворяют ороговевшую кожу и дают желаемый эффект очищения и омоложения. Энзимные пилинги есть в любой линейке профессиональной уходовой косметики, можно подобрать средства на любой кошелек.

Миф №5. Спиртовые настойки от высыпаний

Зачастую несовершенства на лице появляются в самый неподходящий момент, поэтому барышни ищут любые способы, чтобы быстро избавиться от назойливого прыщика на самом видном месте. Самым распространенным способом, так называемым «дедовским методом», принято считать прижигание прыщика спиртом. Конечно, кожа в месте высыпания обеззараживается и подсушивается, что на время может дать положительный эффект. Однако, это только временно и не избавляет от раздражения навсегда. Врачи настоятельно советуют идти к дерматологу, чтобы точно описать клиническую картину и назначить соответствующее лечение. В большинстве случаев высыпания на коже связаны с гормональными расстройствами, поэтому просто пересушивать кожу спиртом будет бесполезно и опасно, ведь можно получить ожог. В первую очередь при проблемной коже нужно наладить режим питания, привести гормональный фон в норму, а уж потом заниматься лечением внешних признаков. Кроме того, не стоит забывать, что разного типа кожи подбираются определенные средства, и не стоит заниматься самолечением спиртовыми настойками, если лицо не готово к таким жестким методам.

Мнение косметолога: Спиртовые настойки наравне с хозяйственным мылом разрушают полностью защитный слой. Обрабатывая прыщи и воспаления спиртом, открываются ворота для вторичной инфекции и есть риск удвоить или утроить количество прыщей на лице.

Чем заменить: Для борьбы с высыпаниями можно использовать противовоспалительные маски на основе глины, канадского кипрея, череды, ромашки, которые есть в любой линейке профессиональной косметики. На крайний случай – протирать лицо раствором хлоргексидина. Но для эффективной борьбы лучше не заниматься самолечением, а обратиться за консультацией к профессионалам.

Косметолог Тамара Мельникова не советует пользоваться средствами из Интернета, которые не внушают в доверие. В первую очередь, нужно точно знать, какая у вас кожа и что ей подходит. Порой, из-за неправильно подобранных средств возникают необратимые последствия, поэтому прежде чем начать свой путь к чистой и красивой коже, нужно, несомненно, посетить профессионального косметолога, который расскажет все о вашей коже и особенностях ухода за ней.

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