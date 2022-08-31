Что происходит с коронавирусом в Самарской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области на 31 августа 2022 года растет. Количество заражений серьезно увеличилось: в последние сутки выявили 1335 случаев заболевания, больше становится и госпитализаций - 135 за день. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 31 августа 2022 года: что происходит в больницах, какие ограничения уже введены, где необходимо соблюдать масочный режим.

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области на 31 августа 2022 года по районам

По прежнему наибольшее число случаев заболевания коронавирусом в Самарской области приходится на областную столицу. 554 случая зафиксировано в Самаре, 337 - в Тольятти, 44 в Отрадном, в десятке опасных также Сызрань, Похвистнево, Похвистневский, Нефтегорский и Волжский районы.

К счастью, смертельных случаев становится все меньше. Однако, проблема в том, что у многих обостряются уже имеющиеся заболевания.

- Сегодня только у 10-15% пациентов с подтвержденным диагнозом имеется классическая клиника COVID-19 с респираторной недостаточностью, с интоксикацией. В остальных случаях - это либо обострение каких-то имеющихся соматических состояний, либо бессимптомное течение. Но сердечно-сосудистые заболевания, хронические ишемические изменения головного мозга усугубляются очень резко, - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Последние новости коронавируса в Самарской области

Пока что последние новости о ситуации с коронавирусом в августе 2022 года в Самарской области связаны с тем, что сейчас мобилизуются все медицинские службы. Так, в ближайшее время во всех амбулаторно-поликлинических службах будет увеличено количество мобильных медицинских бригад, оказывающих помощь пациентам на дому.

- Также необходимо предусмотреть увеличение времени работы таких бригад до 22:00 с их перераспределением по часам, в которые фиксируется наибольшее количество вызовов, и соответствующей нагрузки, - отметил Бенян.

Сейчас в регионе развернуты 879 коек в 8 медучреждениях региона. Главным врачам сейчас поручено контролировать соблюдение противоэпидемического режима в медучреждениях. Во всех учреждениях здравоохранения важно соблюдать масочный режим.

Также масочный режим вводится работодателями на рабочих местах. Например, в общественном транспорте водители уже сидят в масках.

Ограничения из-за коронавируса в Самарской области в августе - сентябре 2022

В школах новых ограничений пока не обещают. Сохраняются основные требования: утреннее измерение температуры. Подобное мероприятие позволяет своевременно выявить заболевание у учеников, преподавателей и персонала. В буфетах и столовых при раздаче еды персонал должен надевать маски и перчатки. А вот масочный режим остается в статусе рекомендаций.