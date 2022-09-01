«Стараюсь выбирать мясо без косточек, а дорого»: самарский журналист рассказал о встрече с четой Горбачевых

Михаил Горбачев скончался на 92 году жизни Фото: Анатолий ЖДАНОВ

30 августа 2022 года на 92-ом году жизни умер Михаил Горбачёв. В эфире радио "Комсомольская правда" (98,2 FM) в беседе с Сергеем Курт-Аджиевым журналист и кинодраматург Виталий Добрусин рассказал, как ему удалось пообщаться с бывшим президентом СССР, что это за человек на самом деле и что произошло за кадром самого рейтингового эфира в истории телекомпании «Рио».

- Михаил Сергеевич приезжал в Самару в мае 1996 года, и больше всего здесь он общался с Виталием Добрусиным. В один из вечеров Горбачёв с женой Раисой Максимовной поехал в телекомпанию «Рио», чтобы пообщаться с тобой в прямом эфире. Вы беседовали целых два часа вместо запланированного часа. Почему?

Встречу с Горбачёвыми я считаю одним из самых ярких событий в своей жизни. Я посчитал, что мы должны говорить достаточно долго. Этот прямой эфир стал самым рейтинговым за всю историю телекомпании «Рио». Во время передачи неожиданно отключился свет, но все прошло успешно. Я не задал Горбачёву ни одного удобного вопроса. Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна ни разу не давали совместного интервью, поэтому передача получилась действительно уникальной и откровенной. Я горжусь этим эфиром.

- У тебя осталась запись этого эфира?

Да, и ее неоднократно запрашивали Москва и Питер. Из двух часов эфира Раиса Максимовна говорила около 20-ти минут, но это было очень мощно и убедительно. Учитывая, что она практически не давала интервью, этот эфир ценился не сколько из-за слов Михаила Сергеевича, сколько из-за цитат Раисы Максимовны. Его и сейчас можно посмотреть на моем канале.

- Сбой света в студии действительно был незапланированным?

Дело в том, что в то время Михаила Сергеевича всюду блокировали. И перед началом эфира он спросил меня: «Точно эфир не выключат?». И я заверил его, что все будет нормально, переживать не нужно. И вот, представьте себе ситуацию – через 40 минут после начала эфира к Горбачёву подсаживается его жена, и в течение нескольких минут в студии полностью гаснет свет, хоть звук и остается. В этот момент они полностью замолкли, поскольку были полностью уверены, что их заблокировали. Только потом я выяснил, что в областном телецентре произошел скачок напряжения. Спасибо моему оператору – он за две минуты сумел подключить дополнительное освещение, и мы продолжили передачу. За эти минуты я, если честно, начал седеть (смеется).

- Какое ощущение было после программы?

Беседа была удивительно откровенной. Михаил Сергеевич говорил всё, что хотел. Объяснял, почему он начал перестройку, называл такие причины, которые мне казались очень точными и важными, признавался, в чем ошибся. Я задавал очень жесткие вопросы не только от себя, но и от зрителей, и вот эта откровенность и удивительная эмоциональность и лаконичность отложились в моей голове на всю жизнь. Я помню эту передачу практически наизусть.

- В то время людей, управляющих страной, считали «заоблачными», недоступными. Можно сказать, что это эфир перевернул все представление о Горбачёве?

Расскажу очень интересный случай, который меня потряс. Горбачёвы были на Куйбышевской швейной фабрике «Красная звезда», и Раису Максимовну заинтересовало одно демисезонное пальто. Она его пощупала, подозвала Михаила Сергеевича и сказала: «Миш, посмотри – а ничего!». Он подошел и тоже пощупал. Меня поразила эта фраза. Если бы это показали по телевизору, то все бы поняли, что Горбачевы - совершенно обычные люди, как и мы с вами. К сожалению, журналисты с центрального телевидения, которые это снимали, уничтожили все записи.

Еще одна история – вечером, после того самого эфира, в отеле была встреча Горбачёвых с ведущими журналистами Самары. Бывший президент решил выпить, и я его немного пристыдил, потому что он так много сделал в рамках антиалкогольной компании. И вот, Горбачёв опрокидывает одну небольшую рюмку за другой, а Раиса Максимовна посадила меня рядом с собой, и, склонившись мне на плечо, рассказывала, как трудно они живут, как она ходит на рынок и старается подбирать мясо без косточек, а без косточек – дорого. Я сидел и думал – это вообще со мной происходит? Это была какая-то фантасмагория, потому что Горбачёвы были удивительно простые, доступные и реальные люди.

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